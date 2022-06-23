Нас не догонят: Ольга Медынич, Валентина Ляпина и Джемал Тетруашвили

Девушка в тайге: Агата Муцениеце, Таисия Вилкова и Дмитрий Красилов
Премьера комедии «Дикая»
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Вчера в баре «Ровесник» состоялась премьера первого эпизода сериала «Жиза» из линейки проектов для зумеров START YOUNG. По сюжету двое 15-летних детдомовцев – самая красивая девочка класса Полина (Валентина Ляпина) и безответно влюблённый в неё Якут (Максим Сапрыкин) – решают сбежать из маленького провинциального городка, прихватив деньги главаря местной подростковой банды. Справятся ли они? И что ждёт их в новой жизни? Побег полон смертельных опасностей. Среди гостей премьеры были Ольга Медынич, Джемал Тетруашвили, Анастасия Красовская, Григорий Верник, Александр Новиков и другие.
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