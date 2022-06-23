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Деконструкция «Бесславные ублюдки»
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Нас не догонят: Ольга Медынич, Валентина Ляпина и Джемал Тетруашвили

23 июня
2022 год

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23 июня 2022

Вчера в баре «Ровесник» состоялась премьера первого эпизода сериала «Жиза» из линейки проектов для зумеров START YOUNG. По сюжету двое 15-летних детдомовцев – самая красивая девочка класса Полина (Валентина Ляпина) и безответно влюблённый в неё Якут (Максим Сапрыкин) – решают сбежать из маленького провинциального городка, прихватив деньги главаря местной подростковой банды. Справятся ли они? И что ждёт их в новой жизни? Побег полон смертельных опасностей. Среди гостей премьеры были Ольга Медынич, Джемал Тетруашвили, Анастасия Красовская, Григорий Верник, Александр Новиков и другие.

Нас не догонят: Ольга Медынич, Валентина Ляпина и Джемал Тетруашвили
фото: Валентина Ляпина и Максим Сапрыкин

Нас не догонят: Ольга Медынич, Валентина Ляпина и Джемал Тетруашвили
фото: Джемал Тетраушвили и Ольга Медынич

Нас не догонят: Ольга Медынич, Валентина Ляпина и Джемал Тетруашвили
фото: Анастасия Красовская

Нас не догонят: Ольга Медынич, Валентина Ляпина и Джемал Тетруашвили
фото: Александр Новиков

Нас не догонят: Ольга Медынич, Валентина Ляпина и Джемал Тетруашвили
фото: Григорий Верник

Нас не догонят: Ольга Медынич, Валентина Ляпина и Джемал Тетруашвили
фото: Александр Робак

Нас не догонят: Ольга Медынич, Валентина Ляпина и Джемал Тетруашвили
фото: Арсений Робак

Нас не догонят: Ольга Медынич, Валентина Ляпина и Джемал Тетруашвили
фото: Антон Артемьев

Нас не догонят: Ольга Медынич, Валентина Ляпина и Джемал Тетруашвили
фото: Владимир Гарцунов

Нас не догонят: Ольга Медынич, Валентина Ляпина и Джемал Тетруашвили
фото: Карина Александрова
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обсуждение >>
№ 1
Киноман1985   23.06.2022 - 14:07
Сынок Верника чистая копия бати.. Робак решил посетить все кинопремьеры оп максимуму или просто со своими друзьями Медынич и Тетруашвили пришел за пару. Они же и отдыхают вместе. читать далее>>
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Нас не догонят: Ольга Медынич, Валентина Ляпина и Джемал Тетруашвили фотографии
Нас не догонят: Ольга Медынич, Валентина Ляпина и Джемал Тетруашвили фотографии
Нас не догонят: Ольга Медынич, Валентина Ляпина и Джемал Тетруашвили фотографии
Нас не догонят: Ольга Медынич, Валентина Ляпина и Джемал Тетруашвили фотографии
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Деконструкция «Бесславные ублюдки»

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