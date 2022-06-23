Александра Сокурова
не выпустили из России в Финляндию: режиссёр должен был улететь из Хельсинки на культурологическую конференцию в Милан, однако, после нескольких часов, проведенных на границе России и Финляндии, ему запретили выезжать из страны на основании распоряжения, якобы отданного премьер-министром Михаилом Мишустиным
. Об этом в социальных сетях сообщила журналистка Ксения Ларина
.
На границе с Финляндией Сокурова попросили выйти из машины и на несколько часов забрали паспорт без объяснения причин. Позже начальник погранслужбы и сообщил, что режиссёру запрещён выезд за границу на основании распоряжения Мишустина. По возвращении в Петербург Сокуров сразу же написал заявление в комиссию президентского СПЧ, текст которого оказался в распоряжении Ксении Лариной.
«Начальник смены в глаженой форме и красивой фуражке возник перед нами как из-под земли как раз тогда, когда стало ясно, что наш итальянский самолётик в аэропорту города Хельсинки уже рассаживал пассажиров и готовился улететь. Он, начальник смены, не глядя в глаза, пытался рассказать нам, что против моего отъезда есть распоряжение товарища Мишустина, который таким, как я, запрещает пересекать границу. Я никогда не видел Мишустина живьём, я с ним никогда не встречался. Откуда у Мишустина такое предубеждение и ненависть ко мне, не мог понять»
, – говорится в письме.
«Ответа на вопрос о причинах многочасового ожидания на асфальте перрона этой странной погранзаставы я не получил. Товарищ начальник смены опять пытался исчезнуть, я же был вынужден уже просто выкрикнуть ему вслед: «Немедленно верните меня в Россию». Потому что у меня, человека в возрасте 71 года, стоять, опираясь на палочку, уже не было сил. Позже по телефону я узнал от сотрудников миланской конференции, что они каким-то чудом нашли телефон этой погранзаставы, позвонили туда, но там никто не мог говорить по-английски. Пограничники не понимали, что иностранцы хотят от них, сотрудников ФСБ. Итальянцы нашли русского переводчика, и тут они услышали, что наши паспорта «проштампованы» и мы, якобы, можем ехать. Но только не прояснили, куда именно мы с моим коллегой можем ехать. А мы разворачивались и покидали это мрачное место под названием «Торфяновка», чтобы сквозь проливной дождь вернуться в Петербург»
.
Позже Ларина опубликовала ещё один фрагмент письма Сокурова, который ей отправил журналист Николай Сванидзе
: «Важнейшей проблемой российской цивилизации, если таковая просматривается сегодня, является взаимоотношение человека и государства. К сожалению, в русской традиции столетиями человек видел себя ниже государства, он отдавал свою судьбу и самою Жизнь в распоряжение Государству. Государство и Родина получили право всё решать за Человека, в том числе и пользоваться его Жизнью как собственностью. Российское государство и власть забрали себе право пользоваться самим Человеческим Достоинством в своих целях. И это стало главным поражением Человека в России. Ибо ничто не может быть выше, значимее, чем Честь и Жизнь Человека – ни Государство, ни Родина не имеют права возвышаться над Человеком. Над Гуманитарной сущностью самой идеи, цели существования Человека, человечества, как такового»
, – написал Александр Сокуров.
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