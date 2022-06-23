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«Я на последнем издыхании»: Брэд Питт рассказал об одиночестве, борьбе с алкоголизмом и увлечении искусством

23 июня
2022 год

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23 июня 2022
Брэд Питт появился на обложке нового британского выпуска журнала GQ и дал большое интервью, в котором рассказал о борьбе с зависимостями, одиночестве и депрессии. Спустя 6 лет после развода с Анджелиной Джоли Питт почти не появляется на большом экране и уделяет много времени продюссерской деятельности: он с радостью поддерживает восходящих кинорежиссёров и помогает продвигать работы уже состоявшихся авторов. Последнее время Питт часто думает о пути, который он хочет наметить для последних этапов своей творческой карьеры.

«Я на последнем издыхании»: Брэд Питт рассказал об одиночестве, борьбе с алкоголизмом и увлечении искусством

«Я уже на последнем издыхании, где-то в последнем семестре или триместре. Что будет на этом этапе? И как я хочу это спланировать? Я из тех людей, которые говорят через искусство. Я просто хочу всегда творить. Если я ничего не творю, я в некотором роде умираю», – заявил Питт. Он также рассказал, что в последнее время стал записывать сны, чтобы их анализировать. Эта практика, как и рефлексия над прошлым, помогает актёру в поисках житейской мудрости.

«Я на последнем издыхании»: Брэд Питт рассказал об одиночестве, борьбе с алкоголизмом и увлечении искусством

Во время карантина Питт увлёкся керамикой и даже сделал два подсвечника для дома – он охарактеризовал это занятие как «одиночный, очень тихий и тактильный вид спорта». Рассуждая об искусстве, актёр неожиданно отмечает, что ему всегда было сложно получать наслаждение от жизни, однако с принятием себя он научился ловить моменты радости.

«Искусство — это нечто необъяснимое. Искусство — это то, от чего мурашки по коже, от чего волосы встают дыбом на затылке, от чего слёзы на глазах. Может быть, это потому, что кто-то понял раньше вас, что вы не одиноки. Музыка наполняет меня счастьем! Счастье – это что-то из новых открытий моей жизни. Я всегда двигался по течению, дрейфуя из стороны в сторону. Я думаю, что провёл годы с лёгкой депрессией, и только когда я принял себя, все стороны — и красоту, и уродство, — я смог поймать эти моменты радости».

«Я на последнем издыхании»: Брэд Питт рассказал об одиночестве, борьбе с алкоголизмом и увлечении искусством

«Я на последнем издыхании»: Брэд Питт рассказал об одиночестве, борьбе с алкоголизмом и увлечении искусством

Затяжной депрессии сопутствовало постоянное чувство одиночества: «Я всегда чувствовал себя очень одиноким в своей жизни. Одиноким, когда был ребёнком, одиноким даже здесь, в Калифорнии, и только в последнее время я больше сблизился со своими друзьями и семьёй. У Рильке или Эйнштейна была фраза о том, что когда вы несете настоящую боль и настоящую радость одновременно, это и есть зрелость, это ваш рост», – признаётся Брэд.

«Я на последнем издыхании»: Брэд Питт рассказал об одиночестве, борьбе с алкоголизмом и увлечении искусством

После того, как Анджелина Джоли в 2016 году подала на развод, Брэд полтора года посещал Общество Анонимных Алкоголиков. Вот уже почти шесть лет актёр не употребляет алкоголь, а во время пандемии он смог отказаться от сигарет: «У меня была классная мужская группа в Обществе Анонимных Алкоголиков, действительно тайная, ведь я знаю примеры, когда записи из групп сливали. Анонимность была важна для меня», – поделился Питт.
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«Я на последнем издыхании»: Брэд Питт рассказал об одиночестве, борьбе с алкоголизмом и увлечении искусством фотографии
«Я на последнем издыхании»: Брэд Питт рассказал об одиночестве, борьбе с алкоголизмом и увлечении искусством фотографии
«Я на последнем издыхании»: Брэд Питт рассказал об одиночестве, борьбе с алкоголизмом и увлечении искусством фотографии
«Я на последнем издыхании»: Брэд Питт рассказал об одиночестве, борьбе с алкоголизмом и увлечении искусством фотографии
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