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«Женщины справляются с этим в одиночку»: Шэрон Стоун рассказала, что у неё было девять выкидышей

24 июня
2022 год

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24 июня 2022
Шэрон Стоун прокомментировала пост издания People в социальных сетях, в котором танцовщица Пета Мургатройд рассказала о потере ребёнка в результате выкидыша. Актриса поддержала Пету и поделилась своей историей.

«Женщины справляются с этим в одиночку»: Шэрон Стоун рассказала, что у неё было девять выкидышей
фото: Пета Мургатройд

«У нас, женщин, нет специального форума, чтобы обсудить глубину этой потери. Я потеряла девятерых детей в результате выкидыша», – сказала Стоун. Сейчас актриса одна воспитывает троих приёмных сыновей – Куинна Келли, Лэрда Вонна и Роэна Джозефа.

«Женщины справляются с этим в одиночку»: Шэрон Стоун рассказала, что у неё было девять выкидышей
фото: Шэрон Стоун с сыновьями

«Ни физически, ни эмоционально это не мелочь. Но мы вынуждены переносить это в одиночестве, втайне и с чувством неудачи, вместо того, чтобы получить столь необходимое сострадание, сочувствие и исцеление, в которых мы так нуждаемся. Женское здоровье и благополучие, оставленные на попечение мужской идеологии, стали слабыми и жестоко угнетаются», – отметила Шэрон.
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«Женщины справляются с этим в одиночку»: Шэрон Стоун рассказала, что у неё было девять выкидышей фотографии
«Женщины справляются с этим в одиночку»: Шэрон Стоун рассказала, что у неё было девять выкидышей фотографии
«Женщины справляются с этим в одиночку»: Шэрон Стоун рассказала, что у неё было девять выкидышей фотографии
«Женщины справляются с этим в одиночку»: Шэрон Стоун рассказала, что у неё было девять выкидышей фотографии
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