СМИ: Эзра Миллер помог молодой матери с детьми сбежать от домашнего насилия

Список конфликтных ситуаций, в которых оказался Эзра Миллер
за последнее время, снова пополнился. Как сообщает Rolling Stone
, актёр приютил 25-летнюю мать с тремя маленькими детьми на своей ферме в Вермонте, чем вызвал обеспокоенность у отца детей, а также ещё у двух человек, осведомлённых о ситуации. Инсайдеры заявили, что дети находятся в небезопасном месте – на ферме Миллера, по их словам, наркотики и огнестрельное оружие оставлены без присмотра. Один из малышей, как сообщают очевидцы, однажды нашёл завалявшуюся пулю и чуть не проглотил её.
Молодая мама, чьё имя издание не раскрывает, утверждает, что Эзра помог ей скрыться от жестокого возлюбленного, который её избивал: «Домашнее ранчо Эзры стало для нас спасительной гаванью. У него, возможно, есть огнестрельное оружие для самообороны, но оно хранится в той части дома, куда дети никогда не заходят… Малыши могут расслабиться здесь, благодаря безопасности и заботе, которой их обеспечивает Эзра»
, – рассказала она изданию. Вместе с детьми (возраст которых от одного до пяти лет) она живёт на ферме с середины апреля. С Эзрой они встретились в гавайском городе Хило, куда актёр приезжал в марте.
Отец детей, в свою очередь, отрицает обвинения в насилии и настаивает на том, что актёр помог незаконно вывезти мать и детей из штата. Согласно судебным документам, в мае 2021 года мать действительно обратилась за помощью по делу о домашнем насилии, но оно было прекращено, так как ни одна из сторон конфликта не явилась на заседание. Сейчас отец подал в суд на мать, так как она вывезла детей из штата без его ведома. Дело находится на рассмотрении.
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