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Энн Хэтэуэй рассказала о своём худшем наряде, личной безопасности и навыках мечты

24 июня
2022 год

Лайфстайл >>
24 июня 2022

Энн Хэтэуэй стала героиней обложки журнала Interview, а также ответила на вопросы своих звёздных коллег. В интервью она рассказала об отношении к феминизму, худшем наряде, навыках мечты и многом другом.

Энн Хэтэуэй рассказала о своём худшем наряде, личной безопасности и навыках мечты

Джессика Честейн спросила у Энн, какой навык она бы хотела приобрести вдобавок к своим актёрским умениям.

«Если бы мне нужно было выбрать один навык, которым я могла бы овладеть мгновенно, то я бы стала профессиональной балериной или пианисткой. Потому что здесь задействован разум, тело, сила и способность к самовыражению. Обе профессии требуют интеллекта, утонченности и дисциплины», – ответила Энн.

Энн Хэтэуэй рассказала о своём худшем наряде, личной безопасности и навыках мечты

Дизайнер Рик Оуэнс спросил у актрисы про место, в котором она всегда чувствует себя в безопасности.

«Я могла бы сказать, что внутри куртки Рика Оуэнса, которую я купила себе в подарок в конце съёмок «Дьявол носит Prada». Но я не рассматриваю физические места с точки зрения безопасности. Мы живём в слишком нестабильные для этого времена. Так что моё место – благодарность».

Энн Хэтэуэй рассказала о своём худшем наряде, личной безопасности и навыках мечты

Мэтью Макконахи задал Энн вопрос о том, что значит для неё феминизм.

«Это определение человека, который верит в равенство женщин, но я бы добавила, что в равенство всех полов. Феминизм как движение – сложный процесс, но он также должен двигаться к тому, чтобы перестать быть провокационным».

Энн Хэтэуэй рассказала о своём худшем наряде, личной безопасности и навыках мечты

Дизайнер Марк Джейкобс просил, был ли у актрисы наряд, о котором она пожалела.

«Я люблю тебя и твою злобность, Марк. Был один эпизод, когда я была очень молода и сама одевалась для мероприятий. Я вышла на красную дорожку, но я не знала, что мое платье просвечивает, а на мне не было лифчика. Это была очень длинная дорожка, и ни один человек в этой толпе фотографов не остановился, чтобы предупредить меня или предложить мне куртку. Я не наивна. Я не ожидаю таких поступков, но это то, что я сделала бы для другого человека, если бы увидела такое. Так что да, этот наряд я стерла бы, это был отстой».
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Энн Хэтэуэй рассказала о своём худшем наряде, личной безопасности и навыках мечты фотографии
Энн Хэтэуэй рассказала о своём худшем наряде, личной безопасности и навыках мечты фотографии
Энн Хэтэуэй рассказала о своём худшем наряде, личной безопасности и навыках мечты фотографии
Энн Хэтэуэй рассказала о своём худшем наряде, личной безопасности и навыках мечты фотографии
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