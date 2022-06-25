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«Я гуманист, но прежде всего – интернационалист»: Анджелина Джоли о правозащитной и гуманитарной деятельности

25 июня
2022 год

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25 июня 2022
Анджелина Джоли снялась для обложки французского журнала Madame Figaro, а также дала интервью, в котором высказалась на тему гендерного неравенства, экологии и воспитания детей.

«Я гуманист, но прежде всего – интернационалист»: Анджелина Джоли о правозащитной и гуманитарной деятельности

В прошлом году Джоли присоединилась к программе Women For Bees («От женщин пчёлам»), направленной на расширение возможностей женщин и сохранение биоразнообразия. В интервью актриса отметила, что кроме радикальных методов борьбы с дискриминацией и гендерным неравенством существует более «мягкий» способ решения проблемы.

«Неравенство – это вечная проблема. Как только где-то возникает конфликт, первыми страдают женщины. Во многих частях мира женщины не имеют необходимой поддержки или свобод. Необходимо поставить этот вопрос на обсуждение, но, возможно, решить его можно и более мягким способом. Например, познакомить женщин с такими программами, как Women For Bees. Женщины хрупкие, но парадоксальным образом они также являются источником необычайной силы. Когда женщины имеют доступ к знаниям, инструментам и возможностям, что они делают? Они помогают другим».

«Я гуманист, но прежде всего – интернационалист»: Анджелина Джоли о правозащитной и гуманитарной деятельности

По мнению актрисы, для решения проблемы гендерного неравенства необходимо уделять должное внимание воспитанию мальчиков вне зависимости от их культурной и географической принадлежности: «Повышать интерес мальчиков к вопросу о гендерном неравенстве необходимо в разных странах и культурах. Тот факт, что даже сегодня в некоторых частях света женщин жестоко лишают образования и свободы — это полнейший абсурд. Но вопрос образования возникает вне какой-либо географической или культурной коннотации, он возникает во всех сообществах и семьях – даже в моей. У меня, например, три мальчика и три девочки, и каждый день я открываю в каждом из них что-то новое. Идея состоит в том, чтобы каждый нашел свое место, независимо от пола, и заслуженно добивался успеха, не препятствуя свободе другого».

«Я гуманист, но прежде всего – интернационалист»: Анджелина Джоли о правозащитной и гуманитарной деятельности

Джоли отметила, что старается просвещать детей в вопросах экологии, но при этом не быть с ними чересчур назидательной: «Что касается моих детей, я очень стараюсь не быть той матерью, которая твердит, почему важно думать об окружающей среде. Я предпочла бы, чтобы они сами принимали решения по мере взросления. Моя задача — дать им возможность погрузиться в разнообразную среду, поощрять их заводить друзей из разных культур. Я считаю, что понимание, уважение и открытость по отношению к другим стали для них чем-то само собой разумеющимся».

«Я гуманист, но прежде всего – интернационалист»: Анджелина Джоли о правозащитной и гуманитарной деятельности

Сейчас большую часть времени Джоли посвящает правозащитной и гуманитарной деятельности. В интервью актриса поделилась впечатлениями из недавней поездки на Укpaинy: «Я своими глазами видела абсолютную стойкость и невообразимую силу этих людей, которые не только выживают в ситуации в***ы, но и защищают окружающих», – сказала она. Анджелина также отметила, что считает себя «гуманистом, но прежде всего – интернационалистом»: «Я считаю, что весь мир должен объединиться, чтобы лучше уважать и помогать друг другу».
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«Я гуманист, но прежде всего – интернационалист»: Анджелина Джоли о правозащитной и гуманитарной деятельности фотографии
«Я гуманист, но прежде всего – интернационалист»: Анджелина Джоли о правозащитной и гуманитарной деятельности фотографии
«Я гуманист, но прежде всего – интернационалист»: Анджелина Джоли о правозащитной и гуманитарной деятельности фотографии
«Я гуманист, но прежде всего – интернационалист»: Анджелина Джоли о правозащитной и гуманитарной деятельности фотографии
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