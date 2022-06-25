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Блеск и нищета красных дорожек: Ольга Сутулова, Елена Летучая и Евгений Миронов

25 июня
2022 год

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25 июня 2022
В прошедшие выходные добрая часть светской Москвы отправилась в круиз по Волге: отчалив с Северного речного вокзала, теплоход добрался до Твери и вернулся обратно. Среди отдыхающих на борту были Андрей Малахов, Наташа Королёва, Екатерина Варнава, Елена Летучая и многие другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Ольга Сутулова, Елена Летучая и Евгений Миронов
фото: Елена Летучая

Блеск и нищета красных дорожек: Ольга Сутулова, Елена Летучая и Евгений Миронов
фото: Наташа Королёва

Блеск и нищета красных дорожек: Ольга Сутулова, Елена Летучая и Евгений Миронов
фото: Екатерина Варнава

Блеск и нищета красных дорожек: Ольга Сутулова, Елена Летучая и Евгений Миронов
фото: Андрей Малахов

23 июня в театре Эль-Капитан в Лос-Анджелесе состоялась премьера фильма «Тор: Любовь и гром» режиссёра Тайки Вайтити. Среди гостей красной дорожки были Натали Портман, Крис Хемсворт, Кристиан Бейл с супругой и другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Ольга Сутулова, Елена Летучая и Евгений Миронов
фото: Натали Портман

Блеск и нищета красных дорожек: Ольга Сутулова, Елена Летучая и Евгений Миронов
фото: Крис Хемсворт с супругой Эльзой Патаки

Блеск и нищета красных дорожек: Ольга Сутулова, Елена Летучая и Евгений Миронов
фото: Тайка Вайтити

Блеск и нищета красных дорожек: Ольга Сутулова, Елена Летучая и Евгений Миронов
фото: Кристиан Бейл с супругой Сандрой Блажич

На днях на малой сцене Театра Наций состоялась премьера спектакля «Канарейка». Среди гостей были Евгений Миронов, Сати Спивакова, Марк Тишман и другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Ольга Сутулова, Елена Летучая и Евгений Миронов
фото: Сати Спивакова и Евгений Миронов

Блеск и нищета красных дорожек: Ольга Сутулова, Елена Летучая и Евгений Миронов
фото: Марк Тишман

Блеск и нищета красных дорожек: Ольга Сутулова, Елена Летучая и Евгений Миронов
фото: Екатерина Варнава и Евгений Бороденко

Блеск и нищета красных дорожек: Ольга Сутулова, Елена Летучая и Евгений Миронов
фото: Владимир Кошевой

21 июня в рамках Открытого Фестиваля искусств «Черешневый лес» в Театре на Бронной состоялась премьера спектакля «Гамлет in Moscow» Константина Богомолова. На премьеру пришли Ксения Собчак, Александра Ревенко, Владимир Познер и другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Ольга Сутулова, Елена Летучая и Евгений Миронов
фото: Константин Богомолов и Ксения Собчак

Блеск и нищета красных дорожек: Ольга Сутулова, Елена Летучая и Евгений Миронов
фото: Александра Ревенко

Блеск и нищета красных дорожек: Ольга Сутулова, Елена Летучая и Евгений Миронов
фото: Владимир Познер

22 июня на Плюс Даче в Парке Горького состоялся показ заключительной серии «Нулевого пациента» о первой крупной вспышке ВИЧ в СССР. Среди зрителей были Ольга Сутулова и Евгений Стычкин, Никита Ефремов, Аристарх Венес, Иван Добронравов и многие другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Ольга Сутулова, Елена Летучая и Евгений Миронов
фото: Ольга Сутулова и Евгений Стычкин

Блеск и нищета красных дорожек: Ольга Сутулова, Елена Летучая и Евгений Миронов
фото: Никита Ефремов

Блеск и нищета красных дорожек: Ольга Сутулова, Елена Летучая и Евгений Миронов
фото: Аскар Ильясов и Елизавета Шакира

Блеск и нищета красных дорожек: Ольга Сутулова, Елена Летучая и Евгений Миронов
фото: Иван Добронравов с женой

Блеск и нищета красных дорожек: Ольга Сутулова, Елена Летучая и Евгений Миронов
фото: Ольга Сутулова

23 июня на Москворецкой набережной состоялся показ новой осенне-зимней коллекции Алёны Ахмадуллиной. Первыми оценить творчество дизайнера пришли Варвара Шмыкова, Ирина Безрукова, Надежда Сысоева, Полина Аскери и другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Ольга Сутулова, Елена Летучая и Евгений Миронов
фото: Варвара Шмыкова

Блеск и нищета красных дорожек: Ольга Сутулова, Елена Летучая и Евгений Миронов
фото: Ирина Безрукова

Блеск и нищета красных дорожек: Ольга Сутулова, Елена Летучая и Евгений Миронов
фото: Надежда Сысоева

Блеск и нищета красных дорожек: Ольга Сутулова, Елена Летучая и Евгений Миронов
фото: Полина Аскери

Блеск и нищета красных дорожек: Ольга Сутулова, Елена Летучая и Евгений Миронов
фото: Елена Летучая

Блеск и нищета красных дорожек: Ольга Сутулова, Елена Летучая и Евгений Миронов
фото: Алена Ахмадуллина
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Блеск и нищета красных дорожек: Ольга Сутулова, Елена Летучая и Евгений Миронов фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Ольга Сутулова, Елена Летучая и Евгений Миронов фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Ольга Сутулова, Елена Летучая и Евгений Миронов фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Ольга Сутулова, Елена Летучая и Евгений Миронов фотографии
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