Блеск и нищета красных дорожек: Ольга Сутулова, Елена Летучая и Евгений Миронов

В прошедшие выходные добрая часть светской Москвы отправилась в круиз по Волге: отчалив с Северного речного вокзала, теплоход добрался до Твери и вернулся обратно. Среди отдыхающих на борту были Андрей Малахов
, Наташа Королёва
, Екатерина Варнава
, Елена Летучая
и многие другие.
фото: Елена Летучая
фото: Наташа Королёва
фото: Екатерина Варнава
фото: Андрей Малахов
23 июня в театре Эль-Капитан в Лос-Анджелесе состоялась премьера фильма «Тор: Любовь и гром»
режиссёра Тайки Вайтити
. Среди гостей красной дорожки были Натали Портман
, Крис Хемсворт
, Кристиан Бейл
с супругой и другие.
фото: Натали Портман
фото: Крис Хемсворт с супругой Эльзой Патаки
фото: Тайка Вайтити
фото: Кристиан Бейл с супругой Сандрой Блажич
На днях на малой сцене Театра Наций
состоялась премьера спектакля «Канарейка». Среди гостей были Евгений Миронов
, Сати Спивакова
, Марк Тишман
и другие.
фото: Сати Спивакова и Евгений Миронов
фото: Марк Тишман
фото: Екатерина Варнава и Евгений Бороденко
фото: Владимир Кошевой
21 июня в рамках Открытого Фестиваля искусств «Черешневый лес» в Театре на Бронной
состоялась премьера спектакля «Гамлет in Moscow» Константина Богомолова
. На премьеру пришли Ксения Собчак
, Александра Ревенко
, Владимир Познер
и другие.
фото: Константин Богомолов и Ксения Собчак
фото: Александра Ревенко
фото: Владимир Познер
22 июня на Плюс Даче в Парке Горького состоялся показ заключительной серии «Нулевого пациента»
о первой крупной вспышке ВИЧ в СССР. Среди зрителей были Ольга Сутулова
и Евгений Стычкин
, Никита Ефремов
, Аристарх Венес
, Иван Добронравов
и многие другие.
фото: Ольга Сутулова и Евгений Стычкин
фото: Никита Ефремов
фото: Аскар Ильясов и Елизавета Шакира
фото: Иван Добронравов с женой
фото: Ольга Сутулова
23 июня на Москворецкой набережной состоялся показ новой осенне-зимней коллекции Алёны Ахмадуллиной
. Первыми оценить творчество дизайнера пришли Варвара Шмыкова
, Ирина Безрукова
, Надежда Сысоева
, Полина Аскери
и другие.
фото: Варвара Шмыкова
фото: Ирина Безрукова
фото: Надежда Сысоева
фото: Полина Аскери
фото: Елена Летучая фото: Алена Ахмадуллина
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