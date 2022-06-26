Тесный круг: Александр Петров, Дарья Мельникова и Анна Ардова

Арт-терапия: Ирина Безрукова, Ирина Салтыкова и Елена Летучая
Паблик-ток на тему «Как управлять своей жизнью с помощью рисования»
24 июня в театре Ермоловой прошла первая встреча в рамках проекта «Ермоловский круг», во время которой зрители и артисты смогли стать ближе друг к другу. После вступительных джазовых импровизаций состоялось вручение 9-й независимой театральной премии, а завершился вечер театральным капустником с участием зрителей под руководством Кристины Асмус. Среди приглашённых гостей были Александр Петров, Стася Милославская, Данила Козловский, Дарья Мельникова, Анна Ардова и другие.
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