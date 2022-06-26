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Тесный круг: Александр Петров, Дарья Мельникова и Анна Ардова

26 июня
2022 год

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26 июня 2022

24 июня в театре Ермоловой прошла первая встреча в рамках проекта «Ермоловский круг», во время которой зрители и артисты смогли стать ближе друг к другу. После вступительных джазовых импровизаций состоялось вручение 9-й независимой театральной премии, а завершился вечер театральным капустником с участием зрителей под руководством Кристины Асмус. Среди приглашённых гостей были Александр Петров, Стася Милославская, Данила Козловский, Дарья Мельникова, Анна Ардова и другие.

Тесный круг: Александр Петров, Дарья Мельникова и Анна Ардова
фото: Александр Петров и Данила Козловский

Тесный круг: Александр Петров, Дарья Мельникова и Анна Ардова
фото: Дэниел Барнс, Дарья Мельникова, Стас Раскачаев

Тесный круг: Александр Петров, Дарья Мельникова и Анна Ардова
фото: Олег Меньшиков

Тесный круг: Александр Петров, Дарья Мельникова и Анна Ардова
фото: Митя Фомин и Кристина Асмус

Тесный круг: Александр Петров, Дарья Мельникова и Анна Ардова
фото: Стася Милославская

Тесный круг: Александр Петров, Дарья Мельникова и Анна Ардова
фото: Олег Филипчик и Анна Ардова

Тесный круг: Александр Петров, Дарья Мельникова и Анна Ардова
фото: Лиза Шакира

Тесный круг: Александр Петров, Дарья Мельникова и Анна Ардова
фото: Елена Летучая
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Тесный круг: Александр Петров, Дарья Мельникова и Анна Ардова фотографии
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