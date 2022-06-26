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«Меня уже не сломаешь»: Ингрид Олеринская о перспективах профессионального образования

26 июня
2022 год

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26 июня 2022
В 17 лет Ингрид Олеринская училась на географическом факультете МПГУ и должна была стать преподавателем географии. Однажды она отправилась на концерт в «Лужники», где её заметил агент, подбиравший актёров для фильма Романа Каримова «Неадекватные люди». Так Ингрид попала в кино – сейчас на её счету съёмки в проектах «Корабль», «Лондонград», «Обнимая небо» и «Молодой человек», который недавно вышел в прокат, и многих других. Учёбу на геофаке Ингрид бросила, а о перспективах получения профессионального образования актрисы она рассказала в интервью журналу Hello!

«Меня уже не сломаешь»: Ингрид Олеринская о перспективах профессионального образования

«Я до сих пор считаю, что невозможно в 17 лет решить, чем ты хочешь заниматься всю свою жизнь, только если ты с детства к чему-то стремишься. У меня такого не было. Мне сегодня нравится одно, а завтра другое. В общем, я тогда не понимала, чего я хочу. Поэтому за меня мама все решила. Когда я поступила, то сразу поняла, что не задержусь тут надолго. Даже если стану преподавателем, буду плохой училкой, как в одноименном фильме с Кэмерон Диас. Буду детям ставить видосики с пандами, а сама буду красить ресницы. Поэтому сыграть преподавателя — пожалуйста, но учить мне бы не хотелось».

«Меня уже не сломаешь»: Ингрид Олеринская о перспективах профессионального образования

«На профессиональное образование нужно много времени, а его не было. С 19 до 23 лет у меня практически не было выходных. Считаю, что поступать на заочку нет смысла. В 27 снова задумалась об этом, спросила у агента: «Может, мне пойти поучиться?» Она: «А чему?» И я подумала: «Ну я ж плакать умею, смеяться тоже, чему меня еще там могут научить?» Но это не значит, что мне нечему учиться и я вообще все могу. Мне есть куда расти. Но думаю, что получать образование уже нет смысла. Меня уже не сломаешь».

«Меня уже не сломаешь»: Ингрид Олеринская о перспективах профессионального образования

Ингрид отметила, что большой минус в её карьере – это отсутствие опыта работы на большой сцене: «Преподаватель перепрошивает твою органику, а если собственной нет, то навязывает свою. Мастера не любят, когда студенты снимаются в кино во время учебы. В институтах у нас больше готовят к работе в театре, а не в кино. Думаю, мне повезло, что я сразу оказалась на съемочной площадке. Но у меня есть огромный минус — я никогда не работала на большой сцене, никогда не играла в театре, о чем все время многие забывают».
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«Меня уже не сломаешь»: Ингрид Олеринская о перспективах профессионального образования фотографии
«Меня уже не сломаешь»: Ингрид Олеринская о перспективах профессионального образования фотографии
«Меня уже не сломаешь»: Ингрид Олеринская о перспективах профессионального образования фотографии
«Меня уже не сломаешь»: Ингрид Олеринская о перспективах профессионального образования фотографии
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