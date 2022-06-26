«Это случайно получилось»: Ингрид Олеринская рассказала о замужестве

В этом году в день своего рождения Ингрид Олеринская
вышла замуж. Актриса редко делится подробностями личной жизни, поэтому новость о свадьбе для многих коллег и поклонников стала неожиданностью. В недавнем интервью журналу Hello!
актриса рассказала о своём избраннике.
Ингрид познакомилась с будущим супругом в начале года, и уже через пару месяцев возлюбленные сыграли свадьбу: «Это случайно получилось. Просто два человека встретились: «Ого! Ты ничего! Я тоже! Давай поженимся!» И поженились. Мы познакомились только в этом году — в конце января, встречались чуть меньше месяца, а потом решили, чего тянуть — и сыграли свадьбу»
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«Мы сейчас только знакомимся. Это увлекательный опыт, захватывающий, авантюрный — мне нравится! У нас всё волнами — где-то минус, где-то плюс. Мне кажется, что волны — это интересно, они позволяют нам жить, испытывать разные эмоции, а лично для меня жизнь — именно в эмоциях. Я не готова жить без них. Монотонное плавное течение — не моя история. Я его ещё не до конца узнала. У многих знакомых и близких был шок, когда они узнали о свадьбе»
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Оказалось, что даже родители не были знакомы с будущим свёкром до бракосочетания, однако отреагировали на ситуацию нормально: «Родители с ним в ЗАГСе познакомились. Рано или поздно всё равно это произошло бы, почему не сейчас? Какая разница, сколько времени провстречались до свадьбы?»
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