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«Это случайно получилось»: Ингрид Олеринская рассказала о замужестве

26 июня
2022 год

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26 июня 2022

В этом году в день своего рождения Ингрид Олеринская вышла замуж. Актриса редко делится подробностями личной жизни, поэтому новость о свадьбе для многих коллег и поклонников стала неожиданностью. В недавнем интервью журналу Hello! актриса рассказала о своём избраннике.

«Это случайно получилось»: Ингрид Олеринская рассказала о замужестве

Ингрид познакомилась с будущим супругом в начале года, и уже через пару месяцев возлюбленные сыграли свадьбу: «Это случайно получилось. Просто два человека встретились: «Ого! Ты ничего! Я тоже! Давай поженимся!» И поженились. Мы познакомились только в этом году — в конце января, встречались чуть меньше месяца, а потом решили, чего тянуть — и сыграли свадьбу».

«Это случайно получилось»: Ингрид Олеринская рассказала о замужестве

«Мы сейчас только знакомимся. Это увлекательный опыт, захватывающий, авантюрный — мне нравится! У нас всё волнами — где-то минус, где-то плюс. Мне кажется, что волны — это интересно, они позволяют нам жить, испытывать разные эмоции, а лично для меня жизнь — именно в эмоциях. Я не готова жить без них. Монотонное плавное течение — не моя история. Я его ещё не до конца узнала. У многих знакомых и близких был шок, когда они узнали о свадьбе».

Оказалось, что даже родители не были знакомы с будущим свёкром до бракосочетания, однако отреагировали на ситуацию нормально: «Родители с ним в ЗАГСе познакомились. Рано или поздно всё равно это произошло бы, почему не сейчас? Какая разница, сколько времени провстречались до свадьбы?»
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«Это случайно получилось»: Ингрид Олеринская рассказала о замужестве фотографии
«Это случайно получилось»: Ингрид Олеринская рассказала о замужестве фотографии
«Это случайно получилось»: Ингрид Олеринская рассказала о замужестве фотографии
«Это случайно получилось»: Ингрид Олеринская рассказала о замужестве фотографии
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