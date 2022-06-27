Странная дружба с детьми и агрессивное поведение: Как Эзра Миллер теряет карьеру

Экстравагантный образ жизни и хулиганские выходки 29-летнего Эзры Миллера
усиливают головную боль руководителей студии Warner Bros., которым рано или поздно придётся отреагировать на каскадный фонтан скандалов, связанных с именем актёра. Миллер задействован в двух крупных франшизах студии: актёр снялся в трёх частях «Фантастических тварей»
и шесть раз появлялся в образе Барри Аллена в серии фильмов Расширенной вселенной DC. В прошлом году закончились съёмки многострадального «Флэша»
- первого фильма, в котором Эзре досталась полноценная главная роль. Выход фильма намечен на 2023 год, но в свете растущего количества арестов, запретительных ордеров и обвинений в развращении малолетних, шансов остаться в проекте у актёра остаётся ничтожно мало. Согласно источникам издания Deadline
, руководство студии Warner Bros. рассматривает несколько вариантов выхода из сложившейся ситуации: отказ от рекламной кампании «Флэша» (что существенно скажется на кассовом сборе), пересъёмка сцен с другим актёром вместо Миллера или перенос премьеры фильма на стриминговую платформу. Вне зависимости от решения студии, исход у этой истории, скорее всего, будет один - Миллер больше не появится в фильмах её производства.
Что же, собственно, случилось? Пока Эзра играл странноватых персонажей с ярко-выраженными маниакальными наклонностями и ограничивался заявлениями о собственной небинарности, практикуя на досуге полиаморию и карнавальные выходы в свет, дела у него шли хорошо. Но в 2022 году актёр начал активно привлекать к себе внимание куда менее безобидными способами. Впрочем, свидетели того, как Эзра в шутку схватил за горло и повалил на землю жительницу Рейкъявика, немного не рассчитав разницу сил, начали подозревать неладное ещё в 2020 году.
В январе 2022 Эзра опубликовал странное видео-обращение, адресованное членам ку-клукс-клана из города Бьюлавиль в Северной Каролине. Причина такой конкретики до сих пор остаётся загадкой - в обращении актёр, предложил адресатам застрелиться из собственного оружия. «Приветики. Как поживаете. Это я. Слушайте, если вы все хотите умереть, предлагаю вам просто застрелиться с помощью собственных ружей, ок? В противном случае, если вы продолжите делать то, чем вы сейчас занимаетесь - а вы знаете, что я имею в виду - и тогда, ну знаете, мы сделаем это за вас, если это именно то, чего вы хотите»
. На какие именно события ссылался актёр, так и осталось неизвестным. Эзра попросил подписчиков распространить эту важную информацию (а по сути - угрозу убийством), чтобы весточка донеслась до всех, кого это касается. И предупредил, что не стоит воспринимать это как шутку: «Хоть я и признаю, что я клоун, пожалуйста, поверьте мне и воспринимайте это серьёзно. Давайте сохраним несколько жизней, ок, детки?»
Это выступление с виртуальной табуретки многих позабавило, но и только. Через два месяца актёра арестовали за хулиганство и драку в гавайском караоке-баре
. Эзру возмутило то, как незнакомые ему посетители бара спели песню Леди Гаги
«Shallow», и он начал выкрикивать оскорбления в адрес исполнителей, выхватил у поющей женщины микрофон и набросился на мужчину, игравшего в дартс. В общем, достал всех, кого только мог. Залог в 500 долларов за актёра заплатила местная супружеская пара, приютившая Эзру в своём доме. Актёр жил у них больше недели, вовсю пользуясь их гостеприимством. Но, как говорится, добро не остаётся безнаказанным - после освобождения из под ареста актёр ворвался в спальню к своим благодетелям с угрозами похоронить их. Также, согласно заявлению пострадавшего супруга, актёр стащил у его жены паспорт и кошелек, в котором были водительские права и банковские карты. Весёлые приключения на Гавайях продолжились через две недели
: актёра пытались выпроводить с частной вечеринки, в ответ на что он запустил стулом в женщину и рассёк ей лоб. Его снова арестовали и оштрафовали на 500 долларов.
На все эти хулиганства студия Warner Bros. ещё могла себе позволить не реагировать публично, однако, внутри компании уже зрело беспокойство. Согласно источникам издания «Rolling Stone»
, ещё в апреле руководство Warner Bros. и DC провело экстренные встречи для обсуждения поведения Миллера и стратегии дальнейшей работы с ним, решив поставить проекты с актёром на паузу. А уже в июне у них прибавились весомые аргументы в пользу расторжения сотрудничества с Миллером. Началось всё с обвинения в развращении несовершеннолетней
: экоактивисты из племени сиу Чейз Айрон Айз
и Сара Джампинг Игл
подали ходатайство о запретительном ордере от имени своей дочери, 18-летней Токаты Айрон Айз
(которая с недавних пор тоже считает себя небинарной персоной и откликается на имя Гибсон). Миллер познакомился с Гибсон в 2016 году на протестах против строительства нефтепровода Dakota Access, когда девочке было 12 лет. Гибсон и Эзра подружились, вместе путешествовали по Европе, актёр даже брал её на съёмки «Фантастических тварей» и оплатил её обучение в частной школе в Массачусетсе. Какое-то время Гибсон проживала на ферме Миллера в Вермонте и, по словам родителей, находилась под полным контролем актёра, который якобы забрал у неё документы и мобильный телефон (что не мешало ей обновлять соцсети). Сама Гибсон отрицает обвинения родителей в адрес Миллера и пытается отстаивать свою независимость. Судебное слушание по поводу обвинений назначено на 12 июля, но приставам пока не удалось вручить повестку актёру, потому что никто не знает, где он находится. Более того, актёр, кажется, решил сыграть в игру «Поймай меня, если сможешь» - Эзра опубликовал в запрещённой в РФ соцсети несколько мемов, которые одновременно обыгрывают супергеройскую тему и высмеивают тщетные попытки властей отыскать его: «Вы не можете тронуть меня, я в другой вселенной», «Сообщение из другого измерения»
. Самая многословная из этих публикаций гласила: «Я скрыт от негативных людей и их злых усмылов. Мой дух, сознание, тело и душа не подвластны влиянию чьей-то зависти. Я защищён от всего негатива, который люди направляют на меня. Подсознательно или сознательно»
. После чего актёр удалил аккаунт и затих
. А вот скандалы вокруг его имени - нет.
16 июня в таблоиде «The Daily Beast» была опубликована статья о ещё одной потенциальной «жертве» Миллера
- 12-летнем небинарном ребёнке, мать которого добилась запретительного ордера против актёра. Мать с ребёнком живут в 40 милях от ранчо Миллера, и познакомились с ним через соседа, который играет в одной группе с другом актёра. По словам матери и ребёнка, во время их странной встречи около дома соседа Миллер был одет в бронежилет и имел при себе пистолет. И явно был под воздействием каких-то веществ, о чём свидетельствовали расширенные зрачки и непредсказуемое поведение. В какой-то момент, когда актёру не понравилась фраза, оброненная соседом, он вышел из себя и начал кричать на собеседника. А потом переключился на мать и ребёнка, обозвав одетую во всё чёрное женщину ведьмой и вампиршей. Заявив матери, что её ребёнок обладает огромно силой и не подвластен более её контролю, Миллер предложил стать его «проводником и наставником». Затем актёр начал осыпать ребёнка комплиментами по поводу его наряда и стиля и посоветовал ему всерьёз заняться модой. Лесть не подействовала - ребёнок чувствовал себя в обществе актёра очень некомфортно и испытывал массу неприятных эмоций.
Позже Миллер приезжал извиниться за своё поведение, но, по мнению матери, актёр использовал этот повод лишь для того, чтобы иметь возможность приезжать и приставать к ним снова. Актёр появлялся на пороге их дома разодетый как ковбой в апреле, мае и начале июня. По словам ребёнка, актёр то и дело лез к нему обниматься, а когда узнал о его интересе к лошадям, предложил купить ему несколько лошадок и звал ухаживать за ними на его ферме в Вермонте. Такое поведение показалось матери и ребёнку неуместным, поэтому они решили обратиться в суд за запретительным ордером. Но он и не понадобился - как только прогремели новости об обвинении в развращении Гибсон Айрон Айз, актёр исчез с горизонта.
23 июня журнал «Rolling Stone» опубликовал очередное расследование, согласно которому на пресловутой ферме актёра в Вермонте проживает 25-летняя женщина и трое её детей в возрасте от года до пяти лет
. Отец детей утверждает, что условия проживания на ферме не подходят для малолетних - во дворе растёт марихуана, в доме висят ружья, дети играют с пулями. Женщина, в свою очередь, заявляет, что Миллер помог ей сбежать от домашнего насилия и на его ферме она чувствует себя в безопасности. Эти зарисовки из жизни на ферме, где царит особая атмосфера, бред актёра про защиту от негативной энергии завистников и свидетельства о том, что Миллер как будто бы пытается влиять на неокрепшие умы, в том числе, с помощью психоактивных веществ, наводят на мысль о том, что актёр встал на скользкую дорожку, по которой до конца прошлись лидеры печально известных культов наподобие Семьи Чарльза Менсона
. К счастью для самого Эзры, он достаточно известен, чтобы его метаморфозы прошли никем не замеченными.
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