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«Не можем опровергнуть»: В «Гоголь-центре» прокомментировал слухи о закрытии

28 июня
2022 год

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28 июня 2022
Вчера в Телеграм-канале «Гоголь-центра» ответили на появившиеся слухи о закрытии театра и увольнении с должности худрука Алексея Аграновича.

«Не можем опровергнуть»: В «Гоголь-центре» прокомментировал слухи о закрытии

«Дорогие зрители! В последнее время нам часто поступают вопросы про закрытие театра. Мы не можем опровергнуть эти слухи, так как до сих пор у нас нет информации о продлении контрактов художественного руководителя Алексея Аграновича и директора Алексея Кабешева, которые заканчиваются 4 июля».

Далее в тексте перечислили названия всех премьер за последний год и указали сумму выручки театра: «Средняя заполняемость залов за 1,5 года — 92%. За 2021 год, несмотря на коронавирусные ограничения, театр заработал 146 млн рублей (при бюджетном финансировании в 146 млн рублей). За первое полугодие 2022 года театр уже заработал 162 млн рублей, (при бюджетном финансировании в 154 млн рублей). По плану к концу года на каждый государственный рубль мы заработаем два. Мы счастливы работать в одной команде и считаем вас, наших любимых зрителей, ее самой важной частью. Ваш ГЦ», – написали в Телеграм-канале театра.
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«Не можем опровергнуть»: В «Гоголь-центре» прокомментировал слухи о закрытии фотографии
«Не можем опровергнуть»: В «Гоголь-центре» прокомментировал слухи о закрытии фотографии
«Не можем опровергнуть»: В «Гоголь-центре» прокомментировал слухи о закрытии фотографии
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