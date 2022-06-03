Выжившая: Анна Старшенбаум, Наталья Земцова и Яна Поплавская

1 июня в столичном кинотеатре «Октябрь» прошла премьера фильма
Дмитрия Суворова «Одна»
, снятого по мотивам истории
Ларисы Савицкой
, чудом выжившей в тайге после крушения самолёта и падения с высоты 5 километров.
фото: Кадр из фильма "Одна"
Фильм зрителям представили режиссёр и исполнители главных ролей
Надежда Калеганова
,
Виктор Добронравов
,
Ян Цапник
и
Никита Тарасов
.
фото: Надежда Калеганова
фото: Виктор Добронравов и Никита Тарасов
фото: Ян Цапник
Среди гостей премьеры были
Анна Старшенбаум
,
Ольга Кабо
,
Гоша Куценко
,
Юрий Чурсин
,
Наталья Земцова
,
Олеся Судзиловская
,
Яна Поплавская
и многие другие.
фото: Анфиса Вистингаузен
фото: Анна Старшенбаум
фото: Вера Сотникова
фото: Анна Котова-Дерябина
фото: Гоша Куценко
фото: Наталья Земцова
фото: Ольга Кабо
фото: Татьяна Навка
фото: Юрий Чурсин
фото: Яна Поплавская с мужем
фото: Михаил Башкатов
фото: Олеся Судзиловская
фото: Анна Чурина с дочерью
фото: Владимир Долинский с гостьей премьеры
в прокате с 9 июня 2022 года. «Одна»
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