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Выжившая: Анна Старшенбаум, Наталья Земцова и Яна Поплавская

3 июня
2022 год

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3 июня 2022

1 июня в столичном кинотеатре «Октябрь» прошла премьера фильма Дмитрия Суворова «Одна», снятого по мотивам истории Ларисы Савицкой, чудом выжившей в тайге после крушения самолёта и падения с высоты 5 километров.

Выжившая: Анна Старшенбаум, Наталья Земцова и Яна Поплавская
фото: Кадр из фильма "Одна"

Фильм зрителям представили режиссёр и исполнители главных ролей Надежда Калеганова, Виктор Добронравов, Ян Цапник и Никита Тарасов.

Выжившая: Анна Старшенбаум, Наталья Земцова и Яна Поплавская
фото: Надежда Калеганова

Выжившая: Анна Старшенбаум, Наталья Земцова и Яна Поплавская
фото: Виктор Добронравов и Никита Тарасов

Выжившая: Анна Старшенбаум, Наталья Земцова и Яна Поплавская
фото: Ян Цапник

Среди гостей премьеры были Анна Старшенбаум, Ольга Кабо, Гоша Куценко, Юрий Чурсин, Наталья Земцова, Олеся Судзиловская, Яна Поплавская и многие другие.

Выжившая: Анна Старшенбаум, Наталья Земцова и Яна Поплавская
фото: Анфиса Вистингаузен

Выжившая: Анна Старшенбаум, Наталья Земцова и Яна Поплавская
фото: Анна Старшенбаум

Выжившая: Анна Старшенбаум, Наталья Земцова и Яна Поплавская
фото: Вера Сотникова

Выжившая: Анна Старшенбаум, Наталья Земцова и Яна Поплавская
фото: Анна Котова-Дерябина

Выжившая: Анна Старшенбаум, Наталья Земцова и Яна Поплавская
фото: Гоша Куценко

Выжившая: Анна Старшенбаум, Наталья Земцова и Яна Поплавская
фото: Наталья Земцова

Выжившая: Анна Старшенбаум, Наталья Земцова и Яна Поплавская
фото: Ольга Кабо

Выжившая: Анна Старшенбаум, Наталья Земцова и Яна Поплавская
фото: Татьяна Навка

Выжившая: Анна Старшенбаум, Наталья Земцова и Яна Поплавская
фото: Юрий Чурсин

Выжившая: Анна Старшенбаум, Наталья Земцова и Яна Поплавская
фото: Яна Поплавская с мужем

Выжившая: Анна Старшенбаум, Наталья Земцова и Яна Поплавская
фото: Михаил Башкатов

Выжившая: Анна Старшенбаум, Наталья Земцова и Яна Поплавская
фото: Олеся Судзиловская

Выжившая: Анна Старшенбаум, Наталья Земцова и Яна Поплавская
фото: Анна Чурина с дочерью

Выжившая: Анна Старшенбаум, Наталья Земцова и Яна Поплавская
фото: Владимир Долинский с гостьей премьеры

«Одна» в прокате с 9 июня 2022 года.

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Выжившая: Анна Старшенбаум, Наталья Земцова и Яна Поплавская фотографии
Выжившая: Анна Старшенбаум, Наталья Земцова и Яна Поплавская фотографии
Выжившая: Анна Старшенбаум, Наталья Земцова и Яна Поплавская фотографии
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