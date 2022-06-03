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Лиза Янковская рассказала, почему её дважды выгоняли из Московской международной киношколы

3 июня
2022 год

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3 июня 2022

19 мая в российский прокат вышла драма Василисы Кузьминой «Ника» с Лизой Янковской в роли повзрослевшего советского вундеркинда Ники Турбиной. Ника Турбина с четырёх лет сочиняла стихи, а в 8-летнем возрасте стала автором своего первого поэтического сборника, обрела всесоюзную популярность и клеймо «чудо-ребёнка». И как это часто случается с чудо-детьми, родители которых усиленно таскают их по концертам и телевизионным шоу, уже в подростковом возрасте Нике пришлось справляться со смешанными эмоциями, вызванными утратой популярности и вдохновения. Чудо-ребёнок вырос в неприкаянную девушку с серьёзными нарушениями психики и зависимостью от алкоголя. Одна из основных тем фильма - отношения Ники с матерью, которую сыграла Анна Михалкова.

Лиза Янковская рассказала, почему её дважды выгоняли из Московской международной киношколы

В интервью Фёдору Бондарчуку Лиза Янковская призналась, что в её жизни нет никаких параллелей с историей Турбиной, потому что Оксана Фандера воспитывала её совершенно иначе и всячески оберегала от испытания медными трубами до получения диплома об образовании.

Лиза Янковская рассказала, почему её дважды выгоняли из Московской международной киношколы

«Меня много спрашивали о том, как же я, выросшая в такой благополучной семье, могу понять, что это такое. Но даже если у меня не такие отношения с матерью, нам всем знакома тема сепарации. Это важная тема становления личности, она проходит как у девочек, так и у мальчиков. Но именно между матерью и дочерью это прям важная вещь. Она может произойти, а может и не произойти.
Я, честно говоря, не знаю, в каком возрасте у меня это произошло, потому что меня не очень стандартно воспитывали. Моя мама воспитывала меня как друга. У нас никогда не было классических отношений. Но с Ваней, я думаю, у них другие отношения, потому что он сын. Думаю, это разные чувства».

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Родители запрещали Лизе и Ивану сниматься до окончания учёбы - хотя предложений поступало немало, Оксана Фандера и Филипп Янковский неуклонно отвечали отказом. Лизе такой подход в итоге оказался близок.

«Я считаю, что нужно обязательно учиться. Меня так воспитали. Каким бы ты не был талантливым (очень много примеров талантливых артистов, не получивших образование), всегда наступает такой момент, что ты, конечно, можешь использовать свою органику, но если ты хочешь работать всю жизнь, ты должен знать механизм свой очень хорошо. Как у тебя что включается. И для этого нужно обязательно учиться».

При всём своём прилежании Лиза с трудом идёт на компромиссы, из-за чего её дважды исключали из Московской международной киношколы, в которой они учились вместе с братом.

Лиза Янковская рассказала, почему её дважды выгоняли из Московской международной киношколы
фото: Лиза и Иван Янковские

«Меня два раза выгоняли. Это очень необычная школа, она полностью влияет на жизнь студента, который в ней учится. Там есть определённые правила, устои. Меня выгоняли за то, что я была не согласна с этим уставом. Оттуда, например, однажды выгнали моего лучшего друга за то, что он покурил за гаражами. А там есть декларация принципов: нельзя материться, нельзя курить, нельзя то, нельзя это. Я, 13-летний подросток, подписываю эту декларацию, и если я покурю сигарету, меня выгонят из школы. Моего друга выгнали, и я была с этим несогласна. Это полный бред. Как можно выгонять из-за этого из школы? У него есть родители, они могут с ним разобраться.
Второй раз меня выгоняли перед выпускным, это очень специфическая история, чтоб её рассказывать. Но, короче говоря, выгнали меня за хамство. Потому что я сказала педагогическому составу, что я думаю об их деятельности. Меня вызвали на педсовет вместе с родителями, родители не пришли, потому что я им не сказала. И потом у меня было два месяца интересной жизни, потому что я скрывала от родителей, что меня выгнали из школы. Это был рассвет моей молодости, мне было 16 лет, у меня был лучший друг, который жил напротив школы, мы с ним веселились. Потом я вернулась в эту школу. Для того, чтобы вернуться туда и чтобы меня простили, мне нужно было сделать ряд действий, и если я сейчас начну перечислять их, то вы пойдёте и закроете эту школу. Я в чёрном списке у них.
Ваня как-то из этого всего выпутывался. У него фильтры есть, у меня нет фильтра, я очень чувствительная, я всё воспринимаю, что в меня попадает. А Ваня умеет [не впускать в себя всё подряд]. И это классное качество, которому я всю жизнь завидую, пытаюсь научиться этой способности фильтровать».
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Лиза Янковская рассказала, почему её дважды выгоняли из Московской международной киношколы фотографии
Лиза Янковская рассказала, почему её дважды выгоняли из Московской международной киношколы фотографии
Лиза Янковская рассказала, почему её дважды выгоняли из Московской международной киношколы фотографии
Лиза Янковская рассказала, почему её дважды выгоняли из Московской международной киношколы фотографии
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