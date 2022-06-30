«Обыкновенное убийство»: Кирилл Серебренников о закрытии Гоголь-центра

Хотя Департамент культуры объявил лишь о кадровых перестановках, по мнению всех основателя и бывшего худрука Гоголь-центра Кирилла Серебренникова, речь идёт именно о закрытии театра в ипостаси Гоголь-центра.
«Да. Гоголь-центр закрыт. Всё.
Последним спектаклем будет спектакль «Я не участвую в войне» по поэзии Юрия Левитанского. А последней премьерой театра стал поэтический спектакль «Берегите ваши лица» по поэзии Андрея Вознесенского.
Тогда в Театре на Таганке спектакль прошёл три раза и был сразу закрыт властью.
Теперь они решили закрыть театр. За позицию. За честность. За попытку свободы. За то, что все месяцы, что идёт в***а, в театре актёры, протестуя против в***ы, не выходят на поклоны, заканчивая каждый спектакль изображением голубя мира. За то, что не сняли с репертуара мои спектакли. За то, что остались порядочными людьми. Названия спектаклей - «Я не участвую в войне» и «Берегите ваши лица» - это послания вам, зрителям, это просьба от всех нас, команды Гоголь-центра, оставаться людьми.
фото: Спектакль "Я не участвую в войне"
Да. Они закрывают живой театр. С постоянными аншлагами. Со своей прекрасной публикой. С уникальным репертуаром. Театр с мировым именем. Театр для людей. Они могут это делать по праву учредителя. Но с точки зрения искусства это не просто вредительство - это убийство. Очередное обыкновенное убийство. Так, пожалуйста, и запомните», - резюмировал Серебренников в своём телеграм-канале.
«Я думаю, что театр - это энергия соединения людей в одну компанию. И эта энергия не бесконечна. Она питается художественными идеями, человеческим магнетизмом, желанием противостоять или находиться в конфликте с миром. Ну, то есть, чем угодно. Но она заканчивается. И я видел огромное количество театров, которые влачат жалкое существование только потому, что они стали государственными институциями. Мы знаем, какого труда стоило МХТ превратиться из вот этого закостенелого театра, (в который уже не ходил Станиславский, потому что он видеть этого не мог, и Немирович-Данченко с трудом переносил), сколько лет понадобилось, чтобы там началась хоть какая-то жизнь. Потому что всё, к чему прикасается государство, становится на рельсы академичности, государственности, репертуарности и стационарности и рано или поздно приобретает черты чугунной табуретки.
«Гоголь-центра» юридически не существует. Это идея. А на бумагах и в документах есть ВГУП (или как он там называется?) им. Гоголя. «Гоголь-центр» - это концепция, которая исчезнет как только люди - носители этой идеи договорятся, что дальше они будут жить каждый своей жизнью. И мне кажется, это здорово и прекрасно. Умирать, так молодым».
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