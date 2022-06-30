Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Бесславные ублюдки»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Обыкновенное убийство»: Кирилл Серебренников о закрытии Гоголь-центра

30 июня
2022 год

Лайфстайл >>
30 июня 2022

Слухи о закрытии Гоголь-центра, циркулировавшие в СМИ последние несколько дней, подтвердились. Алексея Агнаровича на посту художественного руководителя сменит Антон Яковлев, известный тем, что он сын Юрия Яковлева. А самому театру, скорее всего, вернут прежнее название, которое юридически никогда и не менялось.

«Обыкновенное убийство»: Кирилл Серебренников о закрытии Гоголь-центра

Хотя Департамент культуры объявил лишь о кадровых перестановках, по мнению всех основателя и бывшего худрука Гоголь-центра Кирилла Серебренникова, речь идёт именно о закрытии театра в ипостаси Гоголь-центра.

«Обыкновенное убийство»: Кирилл Серебренников о закрытии Гоголь-центра

«Да. Гоголь-центр закрыт. Всё.
Последним спектаклем будет спектакль «Я не участвую в войне» по поэзии Юрия Левитанского. А последней премьерой театра стал поэтический спектакль «Берегите ваши лица» по поэзии Андрея Вознесенского.
Тогда в Театре на Таганке спектакль прошёл три раза и был сразу закрыт властью.
Теперь они решили закрыть театр. За позицию. За честность. За попытку свободы. За то, что все месяцы, что идёт в***а, в театре актёры, протестуя против в***ы, не выходят на поклоны, заканчивая каждый спектакль изображением голубя мира. За то, что не сняли с репертуара мои спектакли. За то, что остались порядочными людьми. Названия спектаклей - «Я не участвую в войне» и «Берегите ваши лица» - это послания вам, зрителям, это просьба от всех нас, команды Гоголь-центра, оставаться людьми.

«Обыкновенное убийство»: Кирилл Серебренников о закрытии Гоголь-центра
фото: Спектакль "Я не участвую в войне"

Да. Они закрывают живой театр. С постоянными аншлагами. Со своей прекрасной публикой. С уникальным репертуаром. Театр с мировым именем. Театр для людей. Они могут это делать по праву учредителя. Но с точки зрения искусства это не просто вредительство - это убийство. Очередное обыкновенное убийство. Так, пожалуйста, и запомните», - резюмировал Серебренников в своём телеграм-канале.

«Закрытие» театра не должно было стать для Серебренникова таким уж сюрпризом - полтора года назад в одном из интервью режиссёр сказал, что театр живёт не более 10 лет.

«Обыкновенное убийство»: Кирилл Серебренников о закрытии Гоголь-центра
фото: Спектакль "(М)ученик"

«Я думаю, что театр - это энергия соединения людей в одну компанию. И эта энергия не бесконечна. Она питается художественными идеями, человеческим магнетизмом, желанием противостоять или находиться в конфликте с миром. Ну, то есть, чем угодно. Но она заканчивается. И я видел огромное количество театров, которые влачат жалкое существование только потому, что они стали государственными институциями. Мы знаем, какого труда стоило МХТ превратиться из вот этого закостенелого театра, (в который уже не ходил Станиславский, потому что он видеть этого не мог, и Немирович-Данченко с трудом переносил), сколько лет понадобилось, чтобы там началась хоть какая-то жизнь. Потому что всё, к чему прикасается государство, становится на рельсы академичности, государственности, репертуарности и стационарности и рано или поздно приобретает черты чугунной табуретки.
«Гоголь-центра» юридически не существует. Это идея. А на бумагах и в документах есть ВГУП (или как он там называется?) им. Гоголя. «Гоголь-центр» - это концепция, которая исчезнет как только люди - носители этой идеи договорятся, что дальше они будут жить каждый своей жизнью. И мне кажется, это здорово и прекрасно. Умирать, так молодым».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Без «Гоголь-центра»: масштабные перестановки в столичных театрах
«Мне не стыдно, что я русский»: Кирилл Серебренников прокомментировал свой отъезд из России
«Был заказ – лживый, пропагандистский образ»: Кирилл Серебренников о создании фильма «Жена Чайковского»
Кирилл Серебренников признался, что рад освобождению от поста худрука «Гоголь-Центра»
«Всё, чего касается государство, приобретает черты чугунной табуретки»: Кирилл Серебренников о причинах гибели театров
персоны
Алексей АграновичКирилл СеребренниковАнтон ЯковлевЮрий Яковлев
театры
Гоголь-центрТеатр на Таганке

фотографии >>
«Обыкновенное убийство»: Кирилл Серебренников о закрытии Гоголь-центра фотографии
«Обыкновенное убийство»: Кирилл Серебренников о закрытии Гоголь-центра фотографии
«Обыкновенное убийство»: Кирилл Серебренников о закрытии Гоголь-центра фотографии
«Обыкновенное убийство»: Кирилл Серебренников о закрытии Гоголь-центра фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Бесславные ублюдки»

Скорбим

Юрий Горобец
26 июня ушёл из жизни актёр Юрий Горобец.

День рождения >>

Ульмас Алиходжаев
Владимир Дружников
Ксения Зайцева
Марина Калецкая
Елена Козлитина
Иван Макаревич
Анастасия Немоляева
Максим Сапрыкин
Инна Ульянова
Пьер Бланшар
Роберт Венцкевич
Руперт Грэйвз
Леслав Журек
Лиззи Каплан
Сильвио Орландо
Сьюзен Хэйворд
все родившиеся 30 июня >>

Афиша кино >>

Ускользающая красота
драма, мелодрама
Италия, Франция, Великобритания, 1995
Неоновый демон
драма, триллер, фильм ужасов
Дания, США, Франция, 2016
Белль и Себастьян: Приключения продолжаются
детский фильм, приключения, семейное кино
Франция, 2015
Танцы на высоте!
комедия, музыкальный фильм
Россия, 2017
Главная роль
комедия, трагикомедия
Аргентина, Испания, 2021
Школа волшебства
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Италия, 2021
Паранормальные явления. Медиум
мистика, фильм ужасов, фэнтези
Таиланд, Южная Корея, 2021
Птицы как мы
приключения, фэнтези, экранизация
Босния и Герцеговина,Великобритания,Турция,Катар, 2017
Боец: Король ринга
биография, драма, спортивный фильм
Великобритания, 2022
Коммандо
боевик, криминальный фильм, триллер
США, 2021
Миньоны: Грювитация
боевик, комедия, приключения, семейное кино
США, 2022
Проклятие Артура
триллер, фильм ужасов
Франция, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram