«Сколько младенцев будет найдено на помойках?»: Милла Йовович об отмене конституционного права на аборт

Тренд на ностальгию по прошлому и возврат к традиционным ценностям набирает популярность не только в России, но и в США, где 24 июня волею пяти консервативно настроенных судей было отменено конституционное право на аборт. Это означает, что каждый штат будет самостоятельно регулировать этот вопрос, разрабатывая соответствующие законы и нормативы на своё усмотрение. А это, в свою очередь, практически наверняка приведёт к увеличению количества штатов, в которых аборт будет законодательно запрещён. Женщинам, желающим по тем или иным причинам прервать беременность, придётся тратить деньги на поездку в другой штат. И крупнейшие корпорации уже объявили о готовности оплачивать подобные поездки своим сотрудницам. Но есть нюанс - судя по тому, как развиваются события в ультраконсервативном Техасе, медицинский туризм отнюдь не решит проблему уголовного преследования женщин, прервавших беременность. В Техасе запрещены аборты после 6-й недели, изнасилование не является достаточной причиной для прерывания беременности, а доносительство всячески поощряется - за информацию о чужом аборте доносчик может получить денежное вознаграждение в размере нескольких тысяч долларов. Не говоря уже о том, что попытка приравнять эмбрион к гражданскому лицу, наделённому полным набором прав, делает из любой женщины, перенесшей выкидыш, подозреваемую в убийстве. При этом Америка всё ещё остаётся капиталистической страной, которая не готова предложить женщинам социальные программы помощи по уходу за детьми, начиная с декретного отпуска и заканчивая медицинской страховкой. Как говаривал легендарный комик Джордж Карлин в далёком 1996 году: «Эти консерваторы - это что-то с чем-то. Они сделают всё что угодно во благо ещё не рождённых детей. Но стоит тебе родиться - ты сам по себе».
фото: Протестующая в костюме героини сериала "Рассказ служанки" с плакатом: "Это не художественный вымысел"
C тех пор ничего принципиально не изменилось. Осознавая все эти перспективы, женщины по всей Америке вышли на протесты против решения Верховного суда об отмене конституционного права на аборт. Президент Джо Байден также осудил это решение, заявив, что оно отбрасывает Америку лет на 150 назад. Многие артисты уже высказались на эту тему, выразив своё смятение и ужас. А многодетная мать Милла Йовович обратилась к судьям, проголосовавшим за отмену конституционного права, указав им на лицемерную политику консерваторов во всём, что касается «заботы о детях».
«Очевидно, что для каждого цивилизованного гражданина, проживающего в Америке, отмена решения по делу «Роу против Уэйда» - это катастрофа. Отдаю должное Республиканской партии - вы ребята, подсобрались и гнёте свою линию, чего я не могу сказать о нашей жалкой Демократической партии с её отсутствием воли и солидарности в чём бы то ни было. Так что да. Слава Республиканцам за то, что отбросили права людей на 50 лет в прошлое. Надеюсь, вы упиваетесь жестоким обращением с детьми, которое станет результатом вашего белого консервативного религиозного фундаментализма. Предвижу, что следующим шагом будет запрет контрацепции и однополых браков. Ну, а почему нет? Давайте нарожаем больше детей, над которыми будут издеваться и которыми будут пренебрегать. И запретим людям из ЛГБТ- сообщества заключать браки и усыновлять этих детей, чтоб не дать им возможности жить в семье с теми, кто будет о них заботиться.
Я содрогаюсь от мысли о том, сколько младенцев будет найдено в мусорных баках уже через год. Ведь как только они рождаются, их права и благополучие уже никого не волнуют - вы же сами и боретесь против каждого призыва о выделении бюджета в помощь беднякам и предоставления всеобщего медицинского обслуживания и отпуска по уходу за ребёнком. Вы, ребята, даже не смогли раскошелиться на то, чтобы помочь людям с покупкой детских смесей для всех этих «драгоценных жизней», которые вы «защищаете».
В большинстве своём вы - белые мужики (за исключением обладательницы съехавшей кукухи Эми Коуни Барретт), поддерживающие Трампа, который успешно «Сделал Америку Снова Великой», вернув её в то состояние, в котором вы, белые мужики, хотите, чтобы она пребывала вечно. С вашей властью МЕНЬШИНСТВА. С идеей контроля консервативных мужчин над жизнями женщин, цветных людей и представителей сексуальных меньшинств», - написала актриса в запрещённой в РФ соцсети, пообещав опубликовать список действий, которые можно предпринять уже сейчас, чтобы обеспечить доступ к медицинской помощи самым уязвимым слоям населения США.
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