«Обязательно посмотрите!»: Юрий Стоянов порекомендовал список самых лучших фильмов и сериалов

Юрий Стоянов дал большое (и очень весёлое) интервьюСветлане Бондарчук, в котором продемонстрировал глубокое знание разнообразных течений в современной российской и западно-европейской культуре. В финале беседы Светлана попросила Юрия дать несколько рекомендаций - что, по его мнению, в обязательном порядке должен посмотреть тонкий и умных зритель её шоу. В ответ артист дал зрителям огромное домашнее задание, в котором классика советского, европейского и американского кинематографа соседствует с новинками отечественного кино и сериалами.
Слушайте, а если вы едете в отпуск, и вам нужен «пиф-паф», но при этом чтобы мочилово было не бессмысленное - посмотрите сериал «Банды Лондона», чудесный. И увидите, что в Лондоне есть не русские бандиты!
А из нового - обязательно посмотрите сериал «Хрустальный», ой какой потрясающий, один из самых сильных! Обязательно посмотрите «Капитан Волконогов бежал».
фото: «Капитан Волконогов бежал»
Вообще, посмотрите программу «Кинотавра» - ей можно доверять. Потому что 2021 год был одним из самых сильных за последние 10 лет. Кстати, Кирилл Серебренников. Его фильм о Цое - это грандиозная картина, мне очень понравилась. Я очень её люблю. А если вы меня спросите про один из моих любимых фильмов за последние годы, я вас удивлю - «Страна ОЗ». Только смотрите её без купюр, не запиканную, а вот так, как её Сигарев снял. Я считаю, что есть два фильма, которые точно время отразили - это, во-первых, «Горько!», но для меня выше всего «Страна ОЗ». Я считаю это лучшим фильмом последнего времени. И отполируйте «Аритмией».
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