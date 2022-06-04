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«Обязательно посмотрите!»: Юрий Стоянов порекомендовал список самых лучших фильмов и сериалов

4 июня
2022 год

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4 июня 2022

Юрий Стоянов дал большое (и очень весёлое) интервью Светлане Бондарчук, в котором продемонстрировал глубокое знание разнообразных течений в современной российской и западно-европейской культуре. В финале беседы Светлана попросила Юрия дать несколько рекомендаций - что, по его мнению, в обязательном порядке должен посмотреть тонкий и умных зритель её шоу. В ответ артист дал зрителям огромное домашнее задание, в котором классика советского, европейского и американского кинематографа соседствует с новинками отечественного кино и сериалами.

«Обязательно посмотрите!»: Юрий Стоянов порекомендовал список самых лучших фильмов и сериалов
фото: «Великий диктатор»

«Начну традиционно: обязательно Чарли Чаплина. И посмотрите именно сегодня «Огни большого города». И именно сегодня посмотрите «Великий диктатор». И «Золотую лихорадку» посмотрите. Сегодня. Обязательно.

«Обязательно посмотрите!»: Юрий Стоянов порекомендовал список самых лучших фильмов и сериалов
фото: «Что гложет Гилберта Грейпа»

Дальше буду говорить вразброс, не привязываясь ко времени. «Что гложет Гилберта Грейпа» - это с Джонни Деппом фильм старый, потрясающий. И с грандизным ДиКаприо, которого я просто считаю великим артистом. Из последнего - обязательно посмотрите «Капернаум», потрясающая картина, где в главной роли ребёнок. Обязательно смотрите фильмы Вуди Аллена. Обязательно посмотрите сериал «Моцарт в джунглях».

«Обязательно посмотрите!»: Юрий Стоянов порекомендовал список самых лучших фильмов и сериалов
фото: «Моцарт в джунглях»

Обязательно смотрите раннего Де Ниро, раннего Хоффмана, раннего Аль Пачино, раннего Николсона. Смотрите все фильмы с Мерил Стрип, которая была и остаётся для меня актрисой номер один.
Обязательно смотрите фильмы режиссёра Мэла Гибсона - я считаю, что фильмы «Апокалипсис» и «Страсти Христовы» - это грандиозные картины. Обязательно смотрите Михалкова «Пять вечеров», «Обломова», «Неоконченную пьесу для механического пианино». Обязательно смотрите Тарковского. Я, правда, сложно отношусь в «Андрею Рублёву», никак не могу простить убитых там лошадей, у меня этот бзик есть.

Обязательно посмотрите замечательный фильм Саши Адабашьяна «Мадо, до востребования» - старый французский фильм. Посмотрите грузинские короткометражки. Обязательно посмотрите итальянский оригинал фильма «Запах женщины». Обязательно посмотрите все фильмы Этторе Скола - и среди них обязательно «Мы так любили друг друга» и «Бал». И вообще итальянское кино не промахивайте. Из наших посмотрите «Живёт такой парень» Шукшина.

«Обязательно посмотрите!»: Юрий Стоянов порекомендовал список самых лучших фильмов и сериалов
фото: «Бал»

Слушайте, а если вы едете в отпуск, и вам нужен «пиф-паф», но при этом чтобы мочилово было не бессмысленное - посмотрите сериал «Банды Лондона», чудесный. И увидите, что в Лондоне есть не русские бандиты!
А из нового - обязательно посмотрите сериал «Хрустальный», ой какой потрясающий, один из самых сильных! Обязательно посмотрите «Капитан Волконогов бежал».

«Обязательно посмотрите!»: Юрий Стоянов порекомендовал список самых лучших фильмов и сериалов
фото: «Капитан Волконогов бежал»

Вообще, посмотрите программу «Кинотавра» - ей можно доверять. Потому что 2021 год был одним из самых сильных за последние 10 лет. Кстати, Кирилл Серебренников. Его фильм о Цое - это грандиозная картина, мне очень понравилась. Я очень её люблю. А если вы меня спросите про один из моих любимых фильмов за последние годы, я вас удивлю - «Страна ОЗ». Только смотрите её без купюр, не запиканную, а вот так, как её Сигарев снял. Я считаю, что есть два фильма, которые точно время отразили - это, во-первых, «Горько!», но для меня выше всего «Страна ОЗ». Я считаю это лучшим фильмом последнего времени. И отполируйте «Аритмией».

«Обязательно посмотрите!»: Юрий Стоянов порекомендовал список самых лучших фильмов и сериалов
фото: «Страна ОЗ»
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«Обязательно посмотрите!»: Юрий Стоянов порекомендовал список самых лучших фильмов и сериалов фотографии
«Обязательно посмотрите!»: Юрий Стоянов порекомендовал список самых лучших фильмов и сериалов фотографии
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