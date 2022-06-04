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Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Пересильд, Мария Порошина и Дмитрий Харатьян

4 июня
2022 год

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4 июня 2022
Главным международным светским событием на прошлой неделе стал Каннский кинофестиваль, который завершился 28 мая довольно ограниченным присутствием звёзд мирового кино на церемонии закрытия. Тем же вечером в московском Crocus City Hall состоялась церемония вручения музыкальной премии телеканала RU.TV, гостями которой стали Алёна Водонаева, Юлия Барановская, Полина Гагарина, Кристина Орбакайте и другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Пересильд, Мария Порошина и Дмитрий Харатьян
фото: Алёна Водонаева

Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Пересильд, Мария Порошина и Дмитрий Харатьян
фото: Дима Билан

Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Пересильд, Мария Порошина и Дмитрий Харатьян
фото: Яна Рудковская

Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Пересильд, Мария Порошина и Дмитрий Харатьян
фото: Полина Гагарина

Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Пересильд, Мария Порошина и Дмитрий Харатьян
фото: Владимир Пресняков с сыном

Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Пересильд, Мария Порошина и Дмитрий Харатьян
фото: Кристина Орбакайте

Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Пересильд, Мария Порошина и Дмитрий Харатьян
фото: Юлия Барановская

Несколькими часами ранее на Васильевском спуске прошёл благотворительный забег МТС «Бегущие сердца», в котором приняли участие Константин Хабенский, Юлия Паршута и Екатерина Андреева.

Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Пересильд, Мария Порошина и Дмитрий Харатьян
фото: Екатерина Андреева

Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Пересильд, Мария Порошина и Дмитрий Харатьян
фото: Юлия Барановская с детьми

Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Пересильд, Мария Порошина и Дмитрий Харатьян
фото: Юлия Паршута и Анджелика Каширина

Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Пересильд, Мария Порошина и Дмитрий Харатьян
фото: Полина Киценко и Константин Хабенский

Сезон фестивалей докатился и до России - 29 мая в Чите прошла торжественная церемония закрытия Девятого Забайкальского Международного кинофестиваля, гостями которой стали Мария Порошина, Ярослав Бойко, Александр Михайлов, Дмитрий Харатьян, Катерина Шпица и другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Пересильд, Мария Порошина и Дмитрий Харатьян
фото: Мария Порошина и Ярослав Бойко

Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Пересильд, Мария Порошина и Дмитрий Харатьян
фото: Олеся Судзиловская и Егор Кончаловский

Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Пересильд, Мария Порошина и Дмитрий Харатьян
фото: Дмитрий Харатьян и Анна Ардова

Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Пересильд, Мария Порошина и Дмитрий Харатьян
фото: Катерина Шпица

Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Пересильд, Мария Порошина и Дмитрий Харатьян
фото: Александр Михайлов

А 1 июня в ГУМе по случаю Дня мороженого Юлия Пересильд, Елена Захарова, Константин Богомолов, Марина Зудина, Лиза Арзамасова и Алла Михеева переквалифицировались в продавцов мороженого. Средства, собранные от продажи мороженого, будут перечислены в фонд «Галчонок», который помогает детям с органическими поражениями центральной нервной системы.

Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Пересильд, Мария Порошина и Дмитрий Харатьян
фото: Юлия Пересильд

Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Пересильд, Мария Порошина и Дмитрий Харатьян
фото: Алика Смехова

Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Пересильд, Мария Порошина и Дмитрий Харатьян
фото: Игорь Верник и Константин Богомолов

Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Пересильд, Мария Порошина и Дмитрий Харатьян
фото: Александр Цыпкин и Юлия Савичева

Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Пересильд, Мария Порошина и Дмитрий Харатьян
фото: Сергей Гармаш

Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Пересильд, Мария Порошина и Дмитрий Харатьян
фото: Александр Олешко

Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Пересильд, Мария Порошина и Дмитрий Харатьян
фото: Марина Зудина
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обсуждение >>
№ 1
_free_soul_   4.06.2022 - 22:53
Очень понравился образ Полины Гагариной, она, как всегда привлекает внимание оригинальными, но, в то же время, сдержанными нарядами. Безупречное чувство вкуса и стиля, что нельзя сказать о Яне Рудковской... читать далее>>
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Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Пересильд, Мария Порошина и Дмитрий Харатьян фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Пересильд, Мария Порошина и Дмитрий Харатьян фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Пересильд, Мария Порошина и Дмитрий Харатьян фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Пересильд, Мария Порошина и Дмитрий Харатьян фотографии
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