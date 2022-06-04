Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Пересильд, Мария Порошина и Дмитрий Харатьян

Главным международным светским событием на прошлой неделе стал Каннский кинофестиваль, который завершился 28 мая довольно ограниченным присутствием звёзд мирового кино на церемонии закрытия. Тем же вечером в московском Crocus City Hall состоялась церемония вручения музыкальной премии телеканала RU.TV, гостями которой стали
Алёна Водонаева
,
Юлия Барановская
,
Полина Гагарина
,
Кристина Орбакайте
и другие.
фото: Алёна Водонаева
фото: Дима Билан
фото: Яна Рудковская
фото: Полина Гагарина
фото: Владимир Пресняков с сыном
фото: Кристина Орбакайте
фото: Юлия Барановская
Несколькими часами ранее на Васильевском спуске прошёл благотворительный забег МТС «Бегущие сердца», в котором приняли участие
Константин Хабенский
,
Юлия Паршута
и
Екатерина Андреева
.
фото: Екатерина Андреева
фото: Юлия Барановская с детьми
фото: Юлия Паршута и Анджелика Каширина
фото: Полина Киценко и Константин Хабенский
Сезон фестивалей докатился и до России - 29 мая в Чите прошла торжественная церемония закрытия Девятого Забайкальского Международного кинофестиваля, гостями которой стали
Мария Порошина
,
Ярослав Бойко
,
Александр Михайлов
,
Дмитрий Харатьян
,
Катерина Шпица
и другие.
фото: Мария Порошина и Ярослав Бойко
фото: Олеся Судзиловская и Егор Кончаловский
фото: Дмитрий Харатьян и Анна Ардова
фото: Катерина Шпица
фото: Александр Михайлов
А 1 июня в ГУМе по случаю Дня мороженого
Юлия Пересильд
,
Елена Захарова
,
Константин Богомолов
,
Марина Зудина
,
Лиза Арзамасова
и
Алла Михеева
переквалифицировались в продавцов мороженого. Средства, собранные от продажи мороженого, будут перечислены в фонд «Галчонок», который помогает детям с органическими поражениями центральной нервной системы.
фото: Юлия Пересильд
фото: Алика Смехова
фото: Игорь Верник и Константин Богомолов
фото: Александр Цыпкин и Юлия Савичева
фото: Сергей Гармаш
фото: Александр Олешко фото: Марина Зудина
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