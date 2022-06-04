«История - жестокая вещь»: Карен Шахназаров о наследии Горбачёва

Карен Шахназаров
, один из самых частых гостей общественно-политических передач Владимира Соловьёва
, в интервью Ксении Собчак
рассказал о своём отношении к Михаилу Горбачёву
и признался, что не считает роль политических лидеров очень значимой в естественном ходе истории.
«Я к [Горбачёву] с уважением отношусь, я не считаю его предателем. Он совершил, конечно, много ошибок. Я отношусь к нему с симпатией. История - жестокая вещь. Если ты потерял страну, какие бы там у тебя не были цели и заслуги - ты так и останешься [в памяти общества тем, кто потерял страну]. Но всё, что потом приписывали Ельцину, всё вообще-то сделал Горбачёв. Разрешил ездить за границу. При нём свобода слова была. При нём были сделаны все реформы, а не при Борисе Николаевиче, которому либералы приписывают все заслуги. Но проблема в том, что Горбачёв стал детонатором, через который произошёл развал СССР. Хотя я считаю, что этот процесс развала был объективный. Я вообще не считаю, что политические лидеры играют такую уж большую роль. Я считаю, что у истории свой ход, свои законы и своё провидение»
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По мнению режиссёра, после развала Советского Союза человечество по вине Запада потеряло уникальный шанс создать новую систему взаимоотношений. «Я помню хорошо распад СССР. И я считаю, что то, что после этого Запад предпринял, это просто преступно. Это не просто ошибка, а преступления. Потому что после 1991 года был великий шанс в мире создать новую систему взаимоотношений между странами. Когда Советский Союз в одностороннем порядке разоружился, распустил Варшавский пакт, ушёл из всех территорий, которые ему приписывали как оккупированные. Хотя он имел право на это после 1945 года. Моральное право, во всяком случае. Отпустил республики, хотя многие, как выяснилось, не хотели. Это был великий шанс начать новую эру международных отношений. Зачем надо было всё это делать [расширять НАТО]?»
Комментируя легендарное выступление Маргариты Симоньян
о возможности ядерной войны, Шахназаров подтвердил обоснованность этого заявления: «Я думаю, что это, к сожалению, реальность. Меня это очень беспокоит. Я не знаю, кто может нанести удар. Но то, как это всё идёт, как происходит эскалация - вполне это может докатиться до обмена ядерными ударами»
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