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Эллиот Пейдж рассказал об угрозах убийством от городских сумасшедших

5 июня
2022 год

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5 июня 2022
Спустя полтора года после заявления о решении сменить пол Эллиот Пейдж дал большое интервью журналу «Esquire», в свободной форме рассказав о своём детстве, любимых книгах и ненависти, с которой сталкиваются трансгендеры на ежедневной основе.

Эллиот Пейдж рассказал об угрозах убийством от городских сумасшедших

Пейдж часто говорит о травле, которой он (как и миллионы других детей по самым разнообразным причинам) подвергался в школе. И если кто-то пережил этот период без ощутимых и необратимых последствий, то Эллиот до сих пор вспоминает о своих обидчиках и не готов простить им издевательства.

«В старших классах я менял школы каждый год, поэтому у меня никогда не было постоянного наставника. Когда я покинул Галифакс, чтобы переехать в Торонто в 11 классе, я думал, что травля в мой адрес ослабнет. Оказалось совсем не так. Травля формирует у вас привычки, от которых позднее приходится отучаться. Если вас дразнят, насмехаются над вами и обзывают на ежедневной основе, это не может не просочиться внутрь вас - особенно, когда вы уже насквозь пропитаны стыдом. Никому даже не нужно открывать свой рот, чтобы вы начали чувствовать стыд.
Эти дети оставили после себя целую кучу де***а, которое мне пришлось разгребать и от которого пришлось отучаться. Уверен, что если бы я припомнил им какой-нибудь момент, ни один из них и не вспомнил бы об этом, потому что для них это ровным счётом ничего не значило. Мне хочется думать, что сейчас они сожалеют о своём поведении.
Прощение? Зависит от ситуации. Есть парочка людей, которых я не прощаю. Не понимаю этой концепции всепрощения. Я не желаю им зла, но не считаю себя обязанным прощать всех. И не думаю, что это плохо».

Эллиот Пейдж рассказал об угрозах убийством от городских сумасшедших

«В детстве я довольно серьёзно играл в футбол. Мне нравилась дисциплина. Нравилась командная работа. Но даже больше мне нравились духовные аспекты игры - находить и создавать пустое пространство.
Но в детстве это занятие было осложнено отношением к моему полу. Помню год, когда нас разделили на женскую и мужскую команды. Я был растерян, непомерно расстроен. Я рыдал, умоляя маму: «Пожалуйста, можно ещё один год!» Когда я играл с мальчишками в футбол на задворках школы во время обеда или перемены - я был в восторге. В итоге мне разрешили играть с ними ещеё один год, после чего пришлось перейти в женскую команду. Я был похож тогда на мальчишку, кем я по сути и являлся. Как-то раз, когда я на поле уже был готов ударить по мячу, судья сказал: «Не думаю, что мальчикам можно играть в этой команде». Потом я ещё несколько лет играл в футбол, но большой любви уже к этому не испытывал».

Несмотря на волну ненависти, вызванную решением Эллиота, актёр совершенно доволен результатом. Однако у этого есть цена - участившиеся встречи с сумасшедшими и агрессивными людьми.

«Что я извлек из перехода? Не могу переоценить величайшую радость от созерцания настоящего себя. Я знаю, что выгляжу иначе для окружающих, но что касается меня - я наконец начал видеть себя самого. Это неописуемо, потому что я просто...ну вот он я. И слава Богу. Вот он я. Так что величайшая радость просто иметь возможность ощущать присутствие, буквально, просто быть. Общаться с новыми людьми и иметь возможность делать это таким образом, чтобы не чувствовать постоянное ощущение бегства от собственного тела, эту непрекращающуюся тревогу и нервозность и желание уйти».

Эллиот Пейдж рассказал об угрозах убийством от городских сумасшедших

«Ты слишком чувствительный», говорят люди. Серьёзно? А как насчёт того, с чем приходится ежедневно сталкиваться трансгендерам? Я вас умоляю!
Здоровенный бугай на расстоянии меньше вытянутой руки орал на меня: «Ты п**рила! Не смотри на меня! П**ик, п***рас!» Я не мог просто продолжить идти, типа «да я даже не смотрю на тебя». Это был единственный раз, когда я вышел из отеля за весь день. Я просто пытался дорогу перейти, но не мог, потому что это был забитый машинами Бульвар Сансет. Поэтому я просто начал соображать - мужик был высоченный, и сделать чисто физически я ничего не мог. Скажи я ему что-нибудь - и вызвал бы непредсказуемую агрессивную реакцию. Если бы я развернулся, то спровоцировал бы ещё что-нибудь. Так что я решил на свой страх и риск просто застыть и смотреть прямо перед собой.
И в конце концов, поорав на меня «П**ик, п**ик!» ещё какое-то время, он начал уходить, а я перешёл улицу. И тогда он начал орать мне вдогонку «Я убью тебя, ты с**ный п***рас, повторяя и повторяя это. Так что я побежал - я был совершенно один - и забежал в какой-то круглосуточный магазин. В тот момент, когда я открывал дверь этого магазина, он проорал «Вот поэтому мне необходим пистолет».
Нда…Думаю, люди до сих пор не поняли, каково это».

Актёр признался, что не хочет иметь детей, но и не закрывает для себя этот вопрос навсегда.
«Дети? Нет. Мне кажется, что мне ещё о себе надо как следует позаботиться. Я души не чаю в своей собаке. Вот мой ребёнок. Мне хватает. Ну то есть, я могу встретить кого-нибудь, у кого уже есть ребёнок. Я не закрываю для себя возможность того, что когда я стану старше, я смог бы усыновить ребёнка. Но вообще, нет».
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