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Эмбер Хёрд грозит банкротство

5 июня
2022 год

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5 июня 2022
В минувший вторник суд штата Вирджиния огласил приговор по делу о клевете между Джонни Деппом и Эмбер Хёрд. Присяжные единогласно признали актрису виновной и обязали её выплатить бывшему супругу 10 миллионов за моральный ущерб и 5 миллионов в качестве штрафных санкций. Также по одному из пунктов встречного иска Хёрд против Деппа актёр должен будет выплатить 2 миллиона долларов за то, что «оклеветал её через своего адвоката Адама Уолдмана». На основании закона штата Вирджинии об ограничении штрафных санкций судья уменьшил присужденную Деппу сумму до 10,35 миллионов долларов, поэтому в итоге актриса должна заплатить экс-супругу 8,35 миллионов долларов. В четверг утром адвокат актрисы Элейн Бредехоф заявила, что Эмбер не сможет выплатить сумму ущерба и будет обжаловать приговор.

Эмбер Хёрд грозит банкротство

Из-за судебных разбирательств репутация Хёрд заметно упала: актрису сократили из картины «Аквамен 2», а модные дома перестали предлагать ей рекламные контракты. Поэтому погасить долг, отдавая доходы от съёмок, у Эмбер, скорее всего, не получится. По мнению адвоката Сандры Сперджен из Spurgeon Law Group, Депп может отказаться от компенсации или договориться о более посильной Хёрд сумме: «Он [Депп] сейчас рулит процессом. Для физического лица, у которого нет возможности оплатить судебное решение и нет возможности внести залог, возникает реальная проблема, если выигравшая сторона намерена исполнить судебное решение», – сказала она в диалоге с CBS. По мнению некоторых экспертов, актриса также может переквалифицироваться и сделать карьеру адвоката по делам жертв домашнего насилия, чтобы заработать достаточно денег и выплатить сумму ущерба.
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