Зепюр Брутян прокомментировала роман с Павлом Прилучным

В течение последнего месяца Павел Прилучный
и его коллега по сериалу «В клетке» Зепюр Брутян
делились фотографиями из поездки, которую легко можно было принять за свадебное путешествие, а пару недель назад в Телеграм-канале «НеМалахов» и вовсе появились фотографии документов из ЗАГСа
, согласно которым Прилучный и Брутян зарегистрировали брак 12 мая. Актёры никак не комментировали быстро распространившиеся слухи, а только подогревали интерес поклонников снимками с побережья.
Однако Зепюр всё-таки решила снизить градус напряжения и опубликовала пост, в котором дала понять, что их с Прилучным связывает только работа: «Крайний съёмочный день закончен, всем спасибо. Павел Прилучный — замечательный партнёр. Отдельное спасибо за подписчиков»
, – написала Брутян, дополнив текст тремя смеющимися эмодзи.
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