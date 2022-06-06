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Зепюр Брутян прокомментировала роман с Павлом Прилучным

6 июня
2022 год

Лайфстайл >>
6 июня 2022
В течение последнего месяца Павел Прилучный и его коллега по сериалу «В клетке» Зепюр Брутян делились фотографиями из поездки, которую легко можно было принять за свадебное путешествие, а пару недель назад в Телеграм-канале «НеМалахов» и вовсе появились фотографии документов из ЗАГСа, согласно которым Прилучный и Брутян зарегистрировали брак 12 мая. Актёры никак не комментировали быстро распространившиеся слухи, а только подогревали интерес поклонников снимками с побережья.

Зепюр Брутян прокомментировала роман с Павлом Прилучным

Зепюр Брутян прокомментировала роман с Павлом Прилучным

Однако Зепюр всё-таки решила снизить градус напряжения и опубликовала пост, в котором дала понять, что их с Прилучным связывает только работа: «Крайний съёмочный день закончен, всем спасибо. Павел Прилучный — замечательный партнёр. Отдельное спасибо за подписчиков», – написала Брутян, дополнив текст тремя смеющимися эмодзи.
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Зепюр Брутян прокомментировала роман с Павлом Прилучным фотографии
Зепюр Брутян прокомментировала роман с Павлом Прилучным фотографии
Зепюр Брутян прокомментировала роман с Павлом Прилучным фотографии
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