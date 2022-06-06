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«Выживем, затянем пояса, всем покажем»: Татьяна Лазарева высказалась о национальной идее

6 июня
2022 год

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6 июня 2022
С 2004 года Татьяна Лазарева активно участвовала в жизни благотворительного фонда «Созидание», в котором собирала одежду для малоимущих семей из регионов, – многие из них не могли купить детям зимние вещи, потому что жили на грани нищеты. В недавнем интервью на YouTube-канале Ирины Шихман Лазарева отметила, что у россиян из-за бедности сформировалась привычка «выживать».

«Выживем, затянем пояса, всем покажем»: Татьяна Лазарева высказалась о национальной идее
фото: Татьяна Лазарева и Ирина Шихман

«Нищета не только в тряпках, она в голове тоже. Я считаю, что наша страна просто выживает. Она очень хорошо умеет это делать. Это национальная идея – выживем, затянем пояса, всем покажем. Этот внешний враг, ради которого мы вечно что-то терпим. Но зато мы удивительно выживающий народ. А когда ты начинаешь в России жить нормально, тебе говорят: «Уезжай, не мешай нам выживать». Больше никак не объединить этих людей – только против внешнего врага».

Рассуждая о том, кто виноват в затяжном экономическом кризисе, Лазарева отметила, что только государство ответственно за благосостояние граждан, однако пропаганда работает так, что люди скорее будут искать проблему извне, чем внутри страны: «Я считаю, что власть виновата. Люди для государства или государство для людей? Государство имеет очень много возможностей. В чём Путина и упрекают – он ничего не сделал за 20 лет, чтобы страна стала процветающей. Чтобы люди жили без нищеты, чтобы образование было нормальное. Чтобы люди общались с нормальными людьми, а не выживающими на нищенскую зарплату. Обычных людей трудно обвинять. Если бы я была совсем циничной, я бы восхищалась машиной пропаганды. Они постепенно приучили людей к тому, чтобы не думать и не возмущаться. И жить, как будто они действительно живут», – сказала телеведущая.
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«Выживем, затянем пояса, всем покажем»: Татьяна Лазарева высказалась о национальной идее фотографии
«Выживем, затянем пояса, всем покажем»: Татьяна Лазарева высказалась о национальной идее фотографии
«Выживем, затянем пояса, всем покажем»: Татьяна Лазарева высказалась о национальной идее фотографии
«Выживем, затянем пояса, всем покажем»: Татьяна Лазарева высказалась о национальной идее фотографии
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