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Долгие поиски: Наталья Земцова, Никита Тарасов и Данил Стеклов

6 июня
2022 год

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6 июня 2022
4 июня в кинотеатре «Синема Парк Европейский» состоялась светская премьера анимационного фильма «Кощей. Похититель невест» режиссёра Романа Артемьева. В центре сюжета – вечно молодой и одетый с иголочки Кощей, который уже триста лет не может найти себе невесту. Тем временем прекрасная богатырша Варвара только и делает, что отбивается на арене от женихов, позарившихся на её приданное. Завладев кощеевой иглой, царь Горох придумывает, как добраться до Варвары, однако он не учёл одного – смерть Кощея хоть и заключена в игле, но в его сердце ещё может ожить любовь.

Гостями премьеры стали Данил Стеклов, Надежда Лумпова, Никита Тарасов, Наталья Земцова, Владимир Сычёв и другие. В российский прокат картина выйдет 9 июня.

Долгие поиски: Наталья Земцова, Никита Тарасов и Данил Стеклов
фото: Данил Стеклов и Надежда Лумпова с сыном

Долгие поиски: Наталья Земцова, Никита Тарасов и Данил Стеклов
фото: Наталья Земцова с дочерью

Долгие поиски: Наталья Земцова, Никита Тарасов и Данил Стеклов
фото: Никита Тарасов с семьей

Долгие поиски: Наталья Земцова, Никита Тарасов и Данил Стеклов
фото: Владимир Сычёв с семьёй

Долгие поиски: Наталья Земцова, Никита Тарасов и Данил Стеклов
фото: Рита Крон с семьей

Долгие поиски: Наталья Земцова, Никита Тарасов и Данил Стеклов
фото: Екатерина Тарасова с дочерьми

Долгие поиски: Наталья Земцова, Никита Тарасов и Данил Стеклов
фото: Ирина Савина и Роман Артемьев
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Кощей. Похититель невест

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