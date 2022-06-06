Долгие поиски: Наталья Земцова, Никита Тарасов и Данил Стеклов

4 июня в кинотеатре «Синема Парк Европейский» состоялась светская премьера анимационного фильма «Кощей. Похититель невест» режиссёра Романа Артемьева. В центре сюжета – вечно молодой и одетый с иголочки Кощей, который уже триста лет не может найти себе невесту. Тем временем прекрасная богатырша Варвара только и делает, что отбивается на арене от женихов, позарившихся на её приданное. Завладев кощеевой иглой, царь Горох придумывает, как добраться до Варвары, однако он не учёл одного – смерть Кощея хоть и заключена в игле, но в его сердце ещё может ожить любовь.
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