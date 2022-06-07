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MTV Movie and TV Awards 2022: Дженнифер Лопес, Пэрис Хилтон и Сидни Суини

7 июня
2022 год

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7 июня 2022
В ночь с 5 на 6 июня в Санта-Монике состоялась премия MTV Movie & TV Awards, триумфатором которой стала Дженнифер Лопес. Певица и актриса не только удостоилась почётной награды «Поколение», но и получила «Золотой попкорн» в номинации «Лучший саундтрек» за песню On My Way, которая прозвучала в фильме «Первый встречный». Получая награду, Дженнифер произнесла торжественную речь и пообещала Бену Аффлеку чаще возвращаться домой к ужину.

MTV Movie and TV Awards 2022: Дженнифер Лопес, Пэрис Хилтон и Сидни Суини
фото: Дженнифер Лопес

«Я хочу поблагодарить всех замечательных людей, с которыми мне посчастливилось поработать. Спасибо тем, кто подарил мне жизнь, радость, а также тем, кто разбил мне сердце. Спасибо тем, кто говорил мне правду и кто лгал мне. Спасибо разочарованиям и падениям за то, что сделали меня сильнее, а моим детям — за то, что научили меня любить. Спасибо всем, а также Бену и тем, кто дома ждет меня на ужин. Я буду в семь!», – сказала Дженнифер.

Среди гостей вечера были Пэрис Хилтон, Сидни Суини, Ванесса Хадженс, Джейвон Уолтон, Снуп Догг и другие.

MTV Movie and TV Awards 2022: Дженнифер Лопес, Пэрис Хилтон и Сидни Суини
фото: Пэрис и Кэти Хилтон

MTV Movie and TV Awards 2022: Дженнифер Лопес, Пэрис Хилтон и Сидни Суини
фото: Ванесса Хадженс

MTV Movie and TV Awards 2022: Дженнифер Лопес, Пэрис Хилтон и Сидни Суини
фото: Снуп Догг

Лидером по количеству наград стал сериал «Эйфория»: он удостоился призов в таких номинациях, как «Лучший сериал», «Лучшая роль в сериале», «Лучшая драка» и «Лучшая откровенная сцена».

MTV Movie and TV Awards 2022: Дженнифер Лопес, Пэрис Хилтон и Сидни Суини
фото: Сидни Суини

MTV Movie and TV Awards 2022: Дженнифер Лопес, Пэрис Хилтон и Сидни Суини
фото: Джейвон Уолтон
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обсуждение >>
№ 1
Антон Песков   7.06.2022 - 00:39
Бабуля Лопес еще не перестает радовать своих фанатов. Песни поет отлично, но вот фильмы у неё выходят очень слабенькие. На мой взгляд она лучше играла в ранние годы чем сейчас, хотя должен же быть опыт,... читать далее>>
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фильмы
Первый встречныйЭйфория

фотографии >>
MTV Movie and TV Awards 2022: Дженнифер Лопес, Пэрис Хилтон и Сидни Суини фотографии
MTV Movie and TV Awards 2022: Дженнифер Лопес, Пэрис Хилтон и Сидни Суини фотографии
MTV Movie and TV Awards 2022: Дженнифер Лопес, Пэрис Хилтон и Сидни Суини фотографии
MTV Movie and TV Awards 2022: Дженнифер Лопес, Пэрис Хилтон и Сидни Суини фотографии
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