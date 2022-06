MTV Movie and TV Awards 2022: Дженнифер Лопес, Пэрис Хилтон и Сидни Суини

фото: Дженнифер Лопес



фото: Пэрис и Кэти Хилтон



фото: Ванесса Хадженс



фото: Снуп Догг



фото: Сидни Суини



фото: Джейвон Уолтон

В ночь с 5 на 6 июня в Санта-Монике состоялась премия MTV Movie & TV Awards, триумфатором которой стала Дженнифер Лопес . Певица и актриса не только удостоилась почётной награды «Поколение», но и получила «Золотой попкорн» в номинации «Лучший саундтрек» за песню On My Way, которая прозвучала в фильме «Первый встречный» . Получая награду, Дженнифер произнесла торжественную речь и пообещала Бену Аффлеку чаще возвращаться домой к ужину., – сказала Дженнифер.Среди гостей вечера были Пэрис Хилтон Снуп Догг и другие.Лидером по количеству наград стал сериал «Эйфория» : он удостоился призов в таких номинациях, как «Лучший сериал», «Лучшая роль в сериале», «Лучшая драка» и «Лучшая откровенная сцена».