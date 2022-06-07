MTV Movie and TV Awards 2022: Дженнифер Лопес, Пэрис Хилтон и Сидни Суини

В ночь с 5 на 6 июня в Санта-Монике состоялась премия MTV Movie & TV Awards, триумфатором которой стала Дженнифер Лопес. Певица и актриса не только удостоилась почётной награды «Поколение», но и получила «Золотой попкорн» в номинации «Лучший саундтрек» за песню On My Way, которая прозвучала в фильме «Первый встречный». Получая награду, Дженнифер произнесла торжественную речь и пообещала Бену Аффлеку чаще возвращаться домой к ужину.
фото: Дженнифер Лопес
«Я хочу поблагодарить всех замечательных людей, с которыми мне посчастливилось поработать. Спасибо тем, кто подарил мне жизнь, радость, а также тем, кто разбил мне сердце. Спасибо тем, кто говорил мне правду и кто лгал мне. Спасибо разочарованиям и падениям за то, что сделали меня сильнее, а моим детям — за то, что научили меня любить. Спасибо всем, а также Бену и тем, кто дома ждет меня на ужин. Я буду в семь!», – сказала Дженнифер.
обсуждение >>