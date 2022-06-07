Брэд Питт обвинил Анджелину Джоли в сговоре с русским олигархом

В 2021 году Джоли продала свою долю в винодельне Miraval российскому бизнесмену Юрию Шефлеру, который владеет крупным производителем алкогольных напитков SPI Group. Как отмечает адвокат Питта, Шефлер начал «враждебное поглощение» бизнеса актёра и пытается получить доступ конфиденциальной информации в корыстных целях: «Джоли знала об этом и намеревалась сделать так, чтобы Шефлер и его аффилированные лица попытались контролировать бизнес, построенный Питтом, а также подорвать инвестиции артиста в Miraval», – говорится в судебных документах.
фото: Анджелина Джоли с детьми
Адвокаты актёра заявила, что такой поступок Джоли связан с тем, что ранее суд вынес предварительное решение о предоставлении экс-супругам равной опеки над их пятью несовершеннолетними детьми. Анджелина планировала воспитывать их сама.
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