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Брэд Питт обвинил Анджелину Джоли в сговоре с русским олигархом

7 июня
2022 год

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7 июня 2022

Брэд Питт выступил с новыми обвинениями в адрес Анджелины Джоли: актёр утверждает, что экс-супруга намеренно продала свою долю в винодельне Miraval, владельцем которой является сам Питт, чтобы отомстить ему за решение суда о равной опеке над детьми.

Брэд Питт обвинил Анджелину Джоли в сговоре с русским олигархом
фото: Брэд Питт на винодельне Miraval

В 2021 году Джоли продала свою долю в винодельне Miraval российскому бизнесмену Юрию Шефлеру, который владеет крупным производителем алкогольных напитков SPI Group. Как отмечает адвокат Питта, Шефлер начал «враждебное поглощение» бизнеса актёра и пытается получить доступ конфиденциальной информации в корыстных целях: «Джоли знала об этом и намеревалась сделать так, чтобы Шефлер и его аффилированные лица попытались контролировать бизнес, построенный Питтом, а также подорвать инвестиции артиста в Miraval», – говорится в судебных документах.

Брэд Питт обвинил Анджелину Джоли в сговоре с русским олигархом
фото: Анджелина Джоли с детьми

Адвокаты актёра заявила, что такой поступок Джоли связан с тем, что ранее суд вынес предварительное решение о предоставлении экс-супругам равной опеки над их пятью несовершеннолетними детьми. Анджелина планировала воспитывать их сама.
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Брэд Питт обвинил Анджелину Джоли в сговоре с русским олигархом фотографии
Брэд Питт обвинил Анджелину Джоли в сговоре с русским олигархом фотографии
Брэд Питт обвинил Анджелину Джоли в сговоре с русским олигархом фотографии
Брэд Питт обвинил Анджелину Джоли в сговоре с русским олигархом фотографии
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