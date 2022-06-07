Брэд Питт обвинил Анджелину Джоли в сговоре с русским олигархом

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6 июня

«Выживем, затянем пояса, всем покажем»: Татьяна Лазарева высказалась о национальной идее

Телеведущая считает, что народ в России можно сплотить только идеей общего внешнего врага