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Искусство требует жертв: Советские актрисы, которые никогда не имели детей

7 июня
2022 год

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7 июня 2022

Инициаторами разговоров о правах и обязанностях женщин нередко выступают мужчины с ортодоксальными взглядами на права и обязанности женщин. Недавно Дмитрий Певцов поднял болезненный вопрос демографического кризиса в стране, возложив всю ответственность за него на российских женщин. В идеальной России будущего, по мнению Певцова, женщины принимают решение сохранить ребёнка даже в случае изнасилования, а право на прерывание беременности работает только при наличии серьёзных медицинских показаний. Базовая потребность женщины в самореализации и достижении карьерных успехов либо не учитывается, либо сводится к формуле, озвученной тем же Певцовым: «Счастливо выйти замуж и рожать, рожать, рожать».

Идея социального и гендерного равенства в современной России имеет меньшее количество сторонников не только в сравнении со странам Европы и США, но и в сравнении с советской системой. На деле, конечно, ни в прошлом, ни в настоящем к женщине как автономному разумному субъекту не относились. Ранние советские фильмы, например, воплощают не только идеал бесклассового общества, но и бесполого – как замечает искусствовед Евгений Марголит в книге «В ожидании ответа. Отечественное кино: фильмы и их люди», различия стираются не только «между интеллигенцией и пролетариатом, между городом и деревней, между умственным трудом и физическим, но и между женщиной и мужчиной в том числе». Наиболее распространённый способ обращения к женщине – «товарищ» – указывает на эту бесполость, а наглядным показателем достижения её идеала оказывается безупречно сидящий на женщине рабочий костюм. В советских фильмах эпохи оттепели репрезентация женщины меняется. В знаковой картине того времени – «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова, главная героиня Катя, построив блестящую карьеру, остаётся глубоко несчастной и одинокой без полноценной семьи. Однако экранный мир отличен от реальности, поэтому утверждать, что СССР был страной победившего феминизма, будет ошибочным.

Советская власть хоть и узаконила гендерное равенство и гарантировала возможность продвижения по карьерной лестнице наравне с мужчинами, а также равные права в семье и доступ к высшему образованию, всё же главные роли в обществе по-прежнему играли мужчины. А экранный образ «сильной и независимой» скорее способствовал пропаганде «строительства коммунизма», нежели делал реальный вклад в борьбу женщин за их права. Для многих советских актрис выбор между карьерой и семьёй стоял особенно остро – рождение ребёнка провоцирует физиологические изменения, которые, как правило, далеки от стандартов красоты, требуемых в экранном искусстве. Одни боялись заводить детей, потому что могли «разонравиться» мастодонтам киноиндустрии, другие сознательно выбирали карьеру вместо семьи, а третьи не могли родить в силу различных жизненных обстоятельств. Кино-Театр.Ру решил вспомнить советских актрис, которые никогда не имели детей, потому что посвятили себя искусству.

Татьяна Доронина

Искусство требует жертв: Советские актрисы, которые никогда не имели детей
фото: Татьяна Доронина

Бывшая художественная руководительница МХАТ им. Горького была замужем пять раз. Её супругами были Олег Басилашвили, Анатолий Юфит, Эдвард Радзинский, Борис Химичев и Роберт Тохненко, однако детей у артистки не было. Вспоминая разговор с Татьяной Дорониной, ведущий программы «Судьба человека» Борис Корчевников отметил, что она не смогла стать мамой после измены первого мужа. Тогда Доронина была беременна двойней, но решила сделать аборт после того, как Басилашвили закрутил роман на съёмках.

Лия Ахеджакова

Искусство требует жертв: Советские актрисы, которые никогда не имели детей
фото: Лия Ахеджакова

Лия Ахеджакова была замужем трижды. С первым мужем Валерием Носиком актриса познакомилась в МТЮЗе, вторым мужем стал художник и поэт Борис Кочейшвили. О причинах разрыва, как и о личной жизни в целом, Лия предпочитает не рассказывать. Летом 2001 года 63-летняя актриса вышла замуж за фотографа Владимира Персиянинова, однако детей у неё никогда не было.

Наталья Гундарева

Искусство требует жертв: Советские актрисы, которые никогда не имели детей
фото: Наталья Гундарева

Гундарева была замужем трижды. Со своим первым мужем Леонидом Хейфецем актриса познакомилась в 1973 году во время съёмок телевизионного спектакля «Обрыв», и вскоре после их окончания пара решила пожениться. Однако через шесть лет супруги развелись: Гундарева жаловалась, что не успевает совмещать семейный быт и высокую профессиональную востребованность. Вторым мужем Натальи стал актёр Виктор Корешков. О первом и особенно втором браке актриса не любила вспоминать. Третий и последний брак – с Михаилом Филипповым, оказался самым счастливым. Наталья очень хотела от него ребёнка, но в 38 лет выяснилось, что после аборта, сделанного в молодости, иметь детей она больше не может. В интервью актриса неоднократно заявляла, что «не испытывает потребности иметь детей, так как их заменяет театр», но однажды всё-таки призналась: «Детьми я, наверно, плачу за успех».

Фаина Раневская

Искусство требует жертв: Советские актрисы, которые никогда не имели детей
фото: Фаина Раневская

Фаина Раневская ни разу не была замужем – актриса говорила, что мужчины, которым нравилась она, не нравились ей и наоборот. Афоризмы Раневской очень чётко отражают её самодостаточность, но, вместе с тем, и глубокое чувство одиночества, которое оставалось с ней до конца дней: «Кто бы знал моё одиночество? Будь он проклят, этот самый талант, сделавший меня несчастной», – говорила она. Всю свою накопленную любовь она отдавала дворняге по кличке Мальчик, которую когда-то нашла на улице. И даже про него она сочиняла меткие высказывания: «Моя собака живет как Сара Бернар, а я живу как собака».

Любовь Орлова

Искусство требует жертв: Советские актрисы, которые никогда не имели детей
фото: Любовь Орлова

Любовь Орлова дважды была замужем, но детей не имела. То ли артистка сама не хотела, то ли мужья были против: «Любовь Орлова так и не встретила человека, который бы её любил как женщину. У Орловой с Александровым [Второй муж актрисы – Прим. ред.] был служебный брак. Все, кто бывал в гостях у Любови Петровны, знали, что они живут с Григорием Васильевичем в разных комнатах и звонят, находясь в одном доме, друг другу по телефону. Не может быть семьи там, где Бог тебе дал такой талант. Это было её «служебное задание», спущенное с небес: нести в публику себя, свои красоту и талант. А в личной жизни — подождёшь, перебьёшься. Бывают, конечно, и у талантов исключения, но редко. Плюс их отношений был в том, что Александров не ревновал Орлову к её успеху, как это часто происходит в творческих семьях. Ну и, конечно, у него были связи, позволявшие звезде Орловой сиять всё ярче», – рассказывала в интервью певица Эдита Пьеха.

Майя Плисецкая

Искусство требует жертв: Советские актрисы, которые никогда не имели детей
фото: Майя Плисецкая

Советская балерина Майя Плисецкая выбрала сцену вместо детей, хотя более 50 лет прожила в браке с Родионом Щедриным. Почти сразу после свадьбы балерина узнала, что беременна, и поспешила избавиться от ребенка, чтобы продолжать танцевать, хотя её супруг был категорически против. Но она побоялась, что после родов её тело утратит легкость и грациозность, из-за чего ей придётся уйти из профессии. Поэтому, несмотря на протесты супруга, Плисецкая навсегда отказалась от мысли иметь детей. Майя говорила, что секрет их союза – крепкая обоюдная любовь: «Одно слово «любовь» всё и определяет. Если чувства необходимо «сохранять», значит, что-то уже не то. Мы любим друг друга. Что же делать?»
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Искусство требует жертв: Советские актрисы, которые никогда не имели детей фотографии
Искусство требует жертв: Советские актрисы, которые никогда не имели детей фотографии
Искусство требует жертв: Советские актрисы, которые никогда не имели детей фотографии
Искусство требует жертв: Советские актрисы, которые никогда не имели детей фотографии
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