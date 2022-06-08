Близко к тексту: Персонажи «Сумерек», созданные ИИ по описаниям из романа

Стоит появится новости об экранизации сверхпопулярного романа, как преданные читатели сразу же начинают составлять “кастинг мечты”, опираясь на собственные представления о внешности героев книги. Поклонники с нетерпением ждут новостей о выборе актёров на главные и второстепенные роли и зачастую остаются недовольны результатом.
Противопоставить этой критике можно разве что детальную разработку портретов, основанную на описаниях автора. Чем и занялись редакторы издания Buzzfeed, решившие сгенерировать портреты героев романа «Сумерки» с помощью искусственного интеллекта. Использовав сайт Artbreeder, редакторы путём компиляции существующих лиц, подходящих под описания персонажей, и добавления характерных, выделенных автором книги черт, получили цифровые портреты Беллы, Эдварда и всей семьи Калленов. И предложили сравнить их с образами, воплощёнными в экранизации.
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