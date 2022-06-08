«Он выбрал жизнь в Европе, я выбрала себя»: Янина Студилина о разводе с Александром Роднянским-младшим

36-летняя Янина Студилина подтвердила слухи о расставании с экономистом (и сыном продюсера Александра Роднянского) Александром Роднянским-младшим в интервью журналу «Атмосфера». Янина и Александр поженились в 2008 году, когда Янина уже вовсю снималась в сериалах, осуществляя свою детскую мечту. Однако замужество и материнство поставило актрису перед выбором: семья или карьера. И какое-то время Янина пыталась совместить работу в России с жизнью в США и Европе, пока не поняла, что выпадает из профессии, превращаясь в домохозяйку.
фото: Александр и Янина
«Были и красивые ухаживания, и незабываемые путешествия, и любовь. Но, к сожалению, со временем многое меняется. Последние несколько лет были непростыми, мой супруг ревностно относился к моему желанию работать, сниматься в кино и к жизни в России. Хотя когда мы познакомились, я снималась в «Городе соблазнов» и «Ранетках», и у меня порой даже не было выходных, чтобы выкроить время на совместный ужин. Он работал в Америке, мы прожили там какое-то время, и я начала выпадать из профессии. Потом мы переехали в Европу. Мне было тяжело быть только мамой и женой, я хотела реализовать себя в профессии тоже и начала часто летать в Москву. Каждый раз передо мной стоял выбор: либо работа и моя жизнь, либо муж и жизнь в чужой для меня стране. Я выбрала себя. Последние события окончательно поставили точку в наших отношениях, мой бывший супруг выбрал жизнь в Европе. А я решила остаться в России. Здесь мои родители, моя работа, мои друзья».
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