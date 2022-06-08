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Мэтью МакКонахи выступил в Белом доме с требованием ужесточить закон об оружии

8 июня
2022 год

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8 июня 2022
За последние несколько недель в США участились случаи массовых убийств с применением огнестрельного оружия. 14 мая 18-летний «сторонник идеи превосходства белой расы» Пэйтон Гендрон ворвался в один из супермаркетов города Буффало и открыл огонь по его посетителям, целясь преимущественно в афроамериканцев. В результате его действий погибли десять человек и трое получили ранения. Через полторы недели другой 18-летний обладатель огнестрельного оружия ворвался в начальную школу города Ювалд в штате Техас и открыл стрельбу из полуавтоматической винтовки AR-15. Преступник побил рекорд по количеству жертв за всю историю нападений на американские школы, убив 19 детей в возрасте от 5 до 11 лет и двух взрослых. Нападавший был застрелен сотрудниками полиции. В ночь на 5 июня неизвестные открыли огонь по толпе в одном из оживлённых районов Филадельфии, в результате чего погибли три человека и 11 получили ранения. Утром этого же дня у ночного клуба в городе Чаттануга, штат Теннесси в результате стрельбы скончались два человека, более 10 человек получили ранения, а ещё трое попали под машины, пытаясь убежать от стрельбы.

Мэтью МакКонахи выступил в Белом доме с требованием ужесточить закон об оружии

Все эти массовые убийства, в особенности чудовищный инцидент в техасской школе, спровоцировали возобновление вечной дискуссии о необходимости ужесточения контроля за оборотом огнестрельного оружия в США. Во вторник 7 июня в Белом доме с пламенной речью о необходимости ужесточить закон об оружии выступил уроженец Ювалда актёр Мэттью МакКонахи.

После стрельбы в школе МакКонахи отправился с женой в родной город и встретился с семьями жертв, местными правоохранительными органами и сотрудниками похоронного бюро. Актёр подчеркнул, что никто из встреченных им людей не собирается отказываться от права на Вторую поправку к Конституции (которая гарантирует право граждан США на хранение и ношение оружия), однако чтобы отделить «ответственных владельцев оружия» от «плохих парней», нужны такие законы об оружии, «которые бы не упрощали плохим парням доступ к проклятому огнестрелу».

Актёр призвал законодателей США к принятию закона, повышающего минимальный возраст для владения штурмовой винтовкой с 18 до 21 года, а также усилить проверку биографических данных и Закон красного флага, разрешающий изымать оружие у владельцев, на которых поступает жалоба.

Мэтью МакКонахи выступил в Белом доме с требованием ужесточить закон об оружии

Появлению МакКонахи в Белом доме предшествовала статья актёра, опубликованная в газете The Austin American-Statesman под заголовком «Пришло время для Закона об ответственности за ношение оружия». В статье актёр наседает на Конгресс, требуя принять во внимание разницу между «контролем» и «ответственностью» за оборот оружия в свете событий, произошедших в Ювалде.

«Я считаю, что ответственные, законопослушные американцы имеют право на ношение оружия согласно Второй поправке, закрепленной нашими основателями. Я также считаю, что у нас есть культурное обязательство предпринять шаги в сторону сокращения случаев бессмысленного убийства наших детей», — написал актёр, отметив что нет никаких конституционных барьеров для возлагания на граждан ответственности за ношение оружия.
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Мэтью МакКонахи выступил в Белом доме с требованием ужесточить закон об оружии фотографии
Мэтью МакКонахи выступил в Белом доме с требованием ужесточить закон об оружии фотографии
Мэтью МакКонахи выступил в Белом доме с требованием ужесточить закон об оружии фотографии
Мэтью МакКонахи выступил в Белом доме с требованием ужесточить закон об оружии фотографии
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