Мэтью МакКонахи выступил в Белом доме с требованием ужесточить закон об оружии

анонс

Премьера спектакля «Платонов болит» в Театре на Бронной

8 июня

«Он выбрал жизнь в Европе, я выбрала себя»: Янина Студилина о разводе с Александром Роднянским-младшим

Актрисе не хотелось быть домохозяйкой в Европе или США