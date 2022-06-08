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Ранний Чехов: Ирина Горбачёва, Александр Збруев и Алексей Гуськов

8 июня
2022 год

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8 июня 2022
Открывшийся после длительной реставрации Театр на Бронной продолжает заманивать зрителя громкими премьерами. На днях на сцене театра состоялась премьера музыкального трагифарса Александра Молочникова «Платонов болит», поставленного по первой пьесе Антона Чехова, написанной им в 18 лет во время учёбы в гимназии. В спектакле заняты Светлана Ходченкова, Виктория Толстоганова, Варвара Шмыкова, Константин Юшкевич и Екатерина Варнава.

Ранний Чехов: Ирина Горбачёва, Александр Збруев и Алексей Гуськов
фото: Спектакль "Платонов болит"

Ранний Чехов: Ирина Горбачёва, Александр Збруев и Алексей Гуськов
фото: Спектакль "Платонов болит"

На премьеру спектакля пришли Ирина Горбачёва, Александр Збруев, Алексей Гуськов, Александра Ребенок, Владимир Познер и другие.

Ранний Чехов: Ирина Горбачёва, Александр Збруев и Алексей Гуськов
фото: Александр Молочников

Ранний Чехов: Ирина Горбачёва, Александр Збруев и Алексей Гуськов
фото: Александр Яцко

Ранний Чехов: Ирина Горбачёва, Александр Збруев и Алексей Гуськов
фото: Александр Збруев

Ранний Чехов: Ирина Горбачёва, Александр Збруев и Алексей Гуськов
фото: Александра Ребенок

Ранний Чехов: Ирина Горбачёва, Александр Збруев и Алексей Гуськов
фото: Алексей Гуськов

Ранний Чехов: Ирина Горбачёва, Александр Збруев и Алексей Гуськов
фото: Ирина Горбачёва

Ранний Чехов: Ирина Горбачёва, Александр Збруев и Алексей Гуськов
фото: Олеся Судзиловская

Ранний Чехов: Ирина Горбачёва, Александр Збруев и Алексей Гуськов
фото: Владимир Познер
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обсуждение >>
№ 1
Вилли Разумовский   8.06.2022 - 21:51
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Ранний Чехов: Ирина Горбачёва, Александр Збруев и Алексей Гуськов фотографии
Ранний Чехов: Ирина Горбачёва, Александр Збруев и Алексей Гуськов фотографии
Ранний Чехов: Ирина Горбачёва, Александр Збруев и Алексей Гуськов фотографии
Ранний Чехов: Ирина Горбачёва, Александр Збруев и Алексей Гуськов фотографии
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