Ранний Чехов: Ирина Горбачёва, Александр Збруев и Алексей Гуськов

Открывшийся
после длительной реставрации Театр на Бронной
продолжает заманивать зрителя громкими премьерами. На днях на сцене театра состоялась премьера музыкального трагифарса Александра Молочникова
«Платонов болит», поставленного по первой пьесе Антона Чехова
, написанной им в 18 лет во время учёбы в гимназии. В спектакле заняты Светлана Ходченкова
, Виктория Толстоганова
, Варвара Шмыкова
, Константин Юшкевич
и Екатерина Варнава
.
фото: Спектакль "Платонов болит"
фото: Спектакль "Платонов болит"
На премьеру спектакля пришли Ирина Горбачёва
, Александр Збруев
, Алексей Гуськов
, Александра Ребенок
, Владимир Познер
и другие.
фото: Александр Молочников
фото: Александр Яцко
фото: Александр Збруев
фото: Александра Ребенок
фото: Алексей Гуськов
фото: Ирина Горбачёва
фото: Олеся Судзиловская фото: Владимир Познер
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