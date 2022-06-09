Ботан без мачо: Марина Зудина, Данила Поперечный и Ингрид Олеринская

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Премьера спектакля «Платонов болит» в Театре на Бронной
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7 июня в столичном кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера комедии «Молодой человек», в которой герой Павла Табакова прикидывается подростком, чтобы попасть на летние соревнования для старшеклассников, выиграть деньги и закрыть ипотеку. Картину зрителям представили исполнители главных ролей Павел Табаков, Ингрид Олеринская, Елена Ксенофонтова и Данила Поперечный.
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