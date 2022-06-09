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Ботан без мачо: Марина Зудина, Данила Поперечный и Ингрид Олеринская

9 июня
2022 год

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9 июня 2022

7 июня в столичном кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера комедии «Молодой человек», в которой герой Павла Табакова прикидывается подростком, чтобы попасть на летние соревнования для старшеклассников, выиграть деньги и закрыть ипотеку. Картину зрителям представили исполнители главных ролей Павел Табаков, Ингрид Олеринская, Елена Ксенофонтова и Данила Поперечный.

Ботан без мачо: Марина Зудина, Данила Поперечный и Ингрид Олеринская
фото: Марина Зудина, Павел и Мария Табаковы

Ботан без мачо: Марина Зудина, Данила Поперечный и Ингрид Олеринская
фото: Данила Поперечный

Ботан без мачо: Марина Зудина, Данила Поперечный и Ингрид Олеринская
фото: Ингрид Олеринская

Ботан без мачо: Марина Зудина, Данила Поперечный и Ингрид Олеринская
фото: Елена Ксенофонтова с сыном Тимофеем

Премьеру посетили Марина Зудина, Павел Деревянко, Катерина Ковальчук, Маргарита Аброськина и другие.

Ботан без мачо: Марина Зудина, Данила Поперечный и Ингрид Олеринская
фото: Катерина Ковальчук

Ботан без мачо: Марина Зудина, Данила Поперечный и Ингрид Олеринская
фото: Наталья Подольская с сестрой

Ботан без мачо: Марина Зудина, Данила Поперечный и Ингрид Олеринская
фото: Влад Лисовец

Ботан без мачо: Марина Зудина, Данила Поперечный и Ингрид Олеринская
фото: Анфиса Вистингаузен

Ботан без мачо: Марина Зудина, Данила Поперечный и Ингрид Олеринская
фото: Маргарита Аброськина

Ботан без мачо: Марина Зудина, Данила Поперечный и Ингрид Олеринская
фото: Павел Деревянко

«Молодой человек» в прокате с 9 июня 2022 года.

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обсуждение >>
№ 1
what_a_world   9.06.2022 - 11:35
Впервые в жизни вижу сестру Подольской - просто копия, один-в-один, только другой цвет волос! Бывает же такое, что сестры как двойняшки читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Ботан без мачо: Марина Зудина, Данила Поперечный и Ингрид Олеринская фотографии
Ботан без мачо: Марина Зудина, Данила Поперечный и Ингрид Олеринская фотографии
Ботан без мачо: Марина Зудина, Данила Поперечный и Ингрид Олеринская фотографии
Ботан без мачо: Марина Зудина, Данила Поперечный и Ингрид Олеринская фотографии
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