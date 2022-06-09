«Я ни разу не облил грязью мою любимую Россию»: Максим Галкин борется с клеветой

С начала СВО одним из самых обсуждаемых артистов, выступивших с критикой действий российских властей, стал Максим Галкин
. Юмористу, который одним из первых уехал из России, постоянно приписывают русофобские высказывания. И хотя Галкин ни в одном из своих видео-обращений и публикаций не отрекался от России, телевизионные ведущие общественно-политических программ продолжают уверять публику в том, что юморист «поливает Россию грязью» и говорит какие-то страшные вещи. Сейчас Галкин выступает в Израиле с концертами, фрагменты из которых то и дело просачиваются в российские СМИ, где получают статус скандальных высказываний и служат топливом для подогрева дискуссии о «вероломном предательстве Галкина».
На фоне этих интерпретаций артист опубликовал в своём телеграм-канале новое видео-обращение
, в котором снова объяснил общественности разницу между критикой властей и критикой страны и её населения.
«Тут отдельные средства массовой информации, рассматривая кусочки из концертов, с которыми я сейчас выступаю, пытаются подать то, что я делаю на сцене, как поливание грязью моей Родины. Так вот запомните, я за 28 лет своих выступлений ни разу ни одним словом не облил грязью мою любимую Россию. Все эти 28 лет я пародировал политиков, высмеивал лживых, жалких пропагандистов и коррумпированных чиновников, которые обворовывают мой русский народ. И я, как сатирик, имею на это право. И буду это делать, как делал и раньше. Мои [нынешние] выступления ничем не отличаются от всех тех выступлений, которые были в многочисленных городах России за все эти годы. И я думаю, вы найдёте тому много подтверждений и свидетельств в Youtube. Я всегда был за народ. Ни за звания, ни за подачки с государственного стола. Так вот я и сейчас хочу, чтобы мой российский народ жил в мире и богатстве, а не в нищете и изоляции. Поэтому я своим юмористическим словом и делом, как могу, буду высмеивать тех, кто стоит на пути развития моей любимой России»
.
Галкин пародировал не только политиков и чиновников, но и коллег по цеху. В 2019 году артисту пришлось объясняться перед с Лией Ахеджаковой
, которая обиделась на его пародию
. Изображавший Ахеджакову Галкин возмущался длительным сроком правления Путина и ростом цен. Лия Меджидовна посчитала, что юморист насмехается над её гражданской позицией
.
Ранее артист уже обращался к россиянам с просьбой не упрекать его в предательстве
и рассказал о том, как в первые недели после начала СВО его лишили возможности выступать и зарабатывать.
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