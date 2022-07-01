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Александра Даддарио вышла замуж

1 июля
2022 год

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1 июля 2022

Звезда фильма «Спасатели Малибу» и сериала «Белый лотус» Александра Даддарио вышла замуж за 52-летнего продюсера Эндрю Форма («Судная ночь», «Пятница, 13»). В интервью журналу Vogue актриса рассказала, как познакомилась с Эндрю и почему церемония бракосочетания закончилась в баре.

Александра Даддарио вышла замуж

Во время пандемии Эндрю случайно оказался в Нью-Йорке из-за сокращения количества прямых рейсов до Европы. Пересадка была долгая, поэтому он отправился гулять по городу: «Мы прошли мимо друг друга в центре города. Он повернулся и сказал «привет», а затем мы вместе рассмеялись над тем, что были единственными людьми на улице, на которой обычно очень много людей. Тогда Эндрю пригласил меня на ужин», – сказала Александра. Несмотря на то, что на следующее утро Эндрю должен был улетать, он сказал, что вернётся в город через пару недель, если Александра захочет с ним поужинать: «Я сказала «хорошо» вопреки здравому смыслу. Ведь в наши дни мы должны знакомиться с людьми в приложениях для дейтинга!», – пошутила актриса.

Александра Даддарио вышла замуж

Свадьба состоялась в Preservation Hall в Новом Орлеане: «Изначально мы собиралась пожениться в Италии, потому что я хотела пить итальянское вино три дня подряд. Но когда я получила работу в Новом Орлеане, да ещё вспомнила про своих друзей, которые тут праздновали свадьбу, мы изменили свои планы. Новый Орлеан – это город, полный музыки и жизни. Нам очень понравился антураж в Preservation Hall: зал старый, и это делает его очень красивым. Мы хотели, чтобы всё было пропитано музыкой, выпивкой и атмосферой настоящего Нового Орлеана», – рассказала Александра. После официальной церемонии молодожёны не стали задерживать гостей – все вместе они отправились через Французский квартал в бар Marilou, где ели чизбургеры, гадали на картах таро и танцевали до закрытия бара.

Александра Даддарио вышла замуж

Александра Даддарио вышла замуж

В ноябре 2006 года Форм женился на актрисе Джордане Брюстер, с которой он познакомился на съёмках фильма «Техасская резня бензопилой: Начало», однако брак продлился недолго – уже в 2020-м пара развелась. От этих отношений у Эндрю осталось двое сыновей, рождённых суррогатной матерью. 6-летний Роуэн и 8-летний Джулиан тоже присутствовали на свадьбе.

Александра Даддарио вышла замуж
фото: Эндрю Форм с сыновьями

Александра Даддарио вышла замуж
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