Ещё раз про любовь: Мария Мацель, Алёна Михайлова и Лиза Шакира

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10 июля в столичном кинотеатре «Художественный» состоялась премьера молодежной комедийной мелодрамы «Страна Саша» - истории о 17-летнем подростке и его таких непростых отношениях с окружающим миром. Фильм зрителям представили режиссёр Юлия Трофимова и актёры Марк Эйдельштейн, Мария Мацель, Евгения Громова, Алиса Тарасенко и Дарья Румянцева. Среди гостей премьеры были Алена Михайлова и Лиза Шакира.
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