Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Дитя джунглей»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Ещё раз про любовь: Мария Мацель, Алёна Михайлова и Лиза Шакира

11 июля
2022 год

Лайфстайл >>
11 июля 2022

10 июля в столичном кинотеатре «Художественный» состоялась премьера молодежной комедийной мелодрамы «Страна Саша» - истории о 17-летнем подростке и его таких непростых отношениях с окружающим миром. Фильм зрителям представили режиссёр Юлия Трофимова и актёры Марк Эйдельштейн, Мария Мацель, Евгения Громова, Алиса Тарасенко и Дарья Румянцева. Среди гостей премьеры были Алена Михайлова и Лиза Шакира.

Ещё раз про любовь: Мария Мацель, Алёна Михайлова и Лиза Шакира
фото: Мария Мацель и Марк Эйдельштейн

Ещё раз про любовь: Мария Мацель, Алёна Михайлова и Лиза Шакира
фото: Евгения Громова

Ещё раз про любовь: Мария Мацель, Алёна Михайлова и Лиза Шакира
фото: Лиза Шакира

Ещё раз про любовь: Мария Мацель, Алёна Михайлова и Лиза Шакира
фото: Наталья Гнеушева и Алёна Михайлова

Ещё раз про любовь: Мария Мацель, Алёна Михайлова и Лиза Шакира
фото: Алиса Тарасенко

«Страна Саша» в прокате с 14 июля 2022 года.

версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
блеск и нищета красных дорожекпремьерастиль
персоны
Евгения ГромоваДаша МацельМаша МацельАлёна МихайловаДарья РумянцеваАлиса ТарасенкоЮлия ТрофимоваЕлизавета ШакираМарк Эйдельштейн
фильмы
Страна Саша

фотографии >>
Ещё раз про любовь: Мария Мацель, Алёна Михайлова и Лиза Шакира фотографии
Ещё раз про любовь: Мария Мацель, Алёна Михайлова и Лиза Шакира фотографии
Ещё раз про любовь: Мария Мацель, Алёна Михайлова и Лиза Шакира фотографии
Ещё раз про любовь: Мария Мацель, Алёна Михайлова и Лиза Шакира фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Дитя джунглей»

Скорбим

Юрий Мажуга
11 июля ушёл из жизни актёр Юрий Мажуга.

День рождения >>

Александр Бондаренко
Екатерина Вилкова
Дмитрий Ермак
Анастасия Калманович
Ольга Лукьяненко
Эдуард Радзюкевич
Алексей Секирин
Антон Табаков
Анатолий Худолеев
Юл Бриннер
Стивен Лэнг
Томас Митчелл
Тобиас Моретти
Майкл Розенбаум
Рэйчел Тейлор
Тэб Хантер
все родившиеся 11 июля >>

Афиша кино >>

Шербурские зонтики
драма, мелодрама, музыкальный фильм
Франция, ФРГ, 1964
Алёша Попович и Тугарин Змей
комедия, приключения, семейное кино, сказка
Россия, 2004
Илья Муромец и Соловей-Разбойник
комедия, приключения, семейное кино, сказка
Россия, 2007
Спайс бойз
драма, молодежный фильм, триллер, фильм ужасов
Беларусь, 2019
Добрыня Никитич и Змей Горыныч
комедия, семейное кино, сказка
Россия, 2006
Красная черепаха
драма, притча
Франция, 2016
Месть Банши
боевик, триллер
США, 2022
Одержимая
нуар (черный фильм), триллер, эротика
Россия, 2022
Открытое море: Монстр глубины
триллер
Австралия, 2022
Самый лучший друг
драма, фильм о животных
США, 2018
Страна Саша
комедия, мелодрама, молодежный фильм
Россия, 2022
Финальный аккорд
криминальный фильм, мелодрама, музыкальный фильм, триллер
Великобритания, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен