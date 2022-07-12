«Наступила гробовая тишина»: Оксана Карас о показе фильма «Доктор Лиза» в Госдуме

Режиссёр драмы «Доктор Лиза»Оксана Карас рассказала в интервью Екатерине Гордеевой о реакции чиновников на фильм. До выхода в прокат Карас получила предложение сделать специальный показ в Государственной Думе. Сначала режиссёр очень не хотела этого делать, но её уговорила Татьяна Догилева, исполнившая в фильме одну из эпизодических ролей.
«Я очень переживала и категорически не хотела туда идти. Мне помогла Татьяна Анатольевна Догилева, которая сказала: «Оксана, я сейчас тебе всё объясню. Именно туда и надо идти. Именно таким людям и надо показать. В первую очередь».
Мы пошли, фильм смотрели все очень невнимательно первые 15-20 минут. А потом их затянуло. Потом они перестали ходить, разговаривать по мобильным телефонам, шастать туда-сюда. Уселись, сосредоточились, замолчали. Наступила гробовая тишина. И потом у нас там титры идут 6 минут, они сидели молчали, и ещё какое-то время после. Да, надо показывать им такие фильмы.
Там не было как такового обсуждения, вышел один человек, который сказал, что он врач из какой-то глубинки. И он подтвердил, что всё именно так и гораздо хуже. И поблагодарил нас за то, что мы всё это показываем. После этого вышла женщина, которая сказала: «Как хорошо, что это было в 2012 году (фильм снят в 2020 году, но действие сюжета происходит в 2012 году - прим. ред.), а сейчас у нас всё хорошо и замечательно».
фото: Кадр из фильма "Доктор Лиза"
Комментируя героя Алексея Аграновича (актёр сыграл крупного чиновника, который на взаимовыгодных условиях помогает Доктору Лизе - прим. ред.), Карас отметила, что подобный персонаж задумывался с самого начала.
«Нам обязательно нужен был чиновник, потому что мы хотели показать отношения Лизы с властью. Там не показано, что он хороший. Он ей помогает, а что он за это требует взамен? Он требует прийти поддержать, сказать такие-то слова, сделать то-то. Нам важно было показать, как система, против которой Лиза протестует, потому что именно эта система мешает ей помогать конкретному человеку, использует её. У нас кино кончается не на последнем кадре, а на титрах, в которых говорится, что она погибла. Мы понимаем, что это не драма, а трагедия. Что герой погибает, он не справился с системой. Он просто погибнет за кадром.
Лиза была уникальная и незаменимая. Как она билась об это. Но это невозможно преодолеть. Пока мы не знаем, как снять такое кино, чтобы показать как герой побеждает эту систему. Невозможно было обезболить маленькую девочку, не совершив уголовного преступления. Так работает система. Об этом фильм «Аритмия» - он же не только про любовь. Он о том, какие реформы по «улучшайзингу» произошли в системе здравоохранения, когда на каждого пациента фельдшерам скорой выделили по 15 минут. И невозможно спасти жизнь человеку за 15 минут. А когда герой Саши Яценко пытается спасти людей, конечно, он огребает кучу проблем».
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