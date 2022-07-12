«Врачи сказали, что печень вот-вот откажет»: Хейден Панеттьер рассказала о зависимости от алкоголя и опиоидов

Звезда сериала «Нэшвилл»Хейден Панеттьер впервые рассказала о своей многолетней зависимости от алкоголя и опиоидов в интервью журналу «People». История зависимости Хейден тянется ещё с подросткового возраста - снимаясь с 11 лет, Хейден слишком рано познакомилась с недетскими проблемами и способами их решения.
«Быть актёром - ребёнком ужасно, заклятому врагу не пожелаю. Ты окружён огромным количеством людей, которым от тебя всё время что-то надо. Я работала с одной женщиной, которая представляла мои интересы, и она познакомила 15-летнюю меня с “таблеткой счастья”. На тот момент я понятия не имела, что такое наркотики и зависимость. А она дала мне эту таблетку перед выходом на красную дорожку. Чтобы я была бодренькая и в хорошем настроении давала интервью. Я тогда понятия не имела, что для меня открывается дверь в зависимость.
Возможно, мне было 13, когда я была на нескольких вечеринках, где мне совершенно спокойно подавали алкоголь, о котором я даже не просила. Его просто предлагали. Взрослые люди, с которыми я была, и которые, опять же, должны были оберегать меня, сами были в хлам пьяными или обдолбанными. 2 часа ночи, я тусуюсь в клубе, и с одной стороны я понимаю, что не должна быть там, а с другой стороны в этом возрасте я чувствую себя уже такой взрослой. У меня не было возможности побыть ребёнком дольше. При этом у меня была жизнь за пределами работы и того, что с ней связано - и там мои ровесники, мои друзья ничего подобного не пробовали и не употребляли. Я и в этот мир пыталась вписаться, но не очень успешно».
фото: Хейден в 14-летнем возрасте
«Много было слёз. А потом я почувствовала, что у меня кризис личности. Я не понимала, кто я и какому миру принадлежу. На тот момент я ни в какой мир не вписывалась. Думаю, что тревога и страх общения доканали меня. И я видела других людей, которые справляются с такими проблемами с помощью медикаментов и алкоголя. Так что ты пробуешь тоже, это работает, точнее, ты думаешь, что это работает. А потом это выходит из под контроля. Когда я стала старше, это превратилось в привычку, без которой я не могла жить».
Актриса всё же смогла найти в себе силы ничего не употреблять во время беременности, но стоило ей родить ребёнка, как она снова слетела с катушек. Тогда же у неё началась послеродовая депрессия. «Когда я родила дочь, у меня началась послеродовая депрессия. Я никогда не хотела причинить вред своему ребёнку, ничего такого, но я просто не хотела проводить с ней время. Это была такая серая полоса в моей жизни. Я понятия не имела, где заканчивается моя зависимость и начинается депрессия - одно переливалось в другое, и непонятно, что стало следствием чего. Я сама принимала таблетки без предписания врача. Я даже и не подумала обратиться к врачу и начать пить антидепрессанты или что-то в этом роде. Это был алкоголь и опиоиды. И как вы знаете, у нас в стране эпидемия зависимости от опиоидов (этой проблеме посвящён сериал «Ломка» - прим. ред.). Люди быстро подсаживаются на них».
фото: Хейден и Владимир Кличко
Хейден под разными предлогами ускользала из дома, чтобы выпить, и довольно скоро её отношения с Владимиром Кличко начали разрушаться. «Он не хотел находиться рядом со мной. Я тоже не хотела быть рядом с самой собой. В таком состоянии ты хватаешься за всё, что позволит тебе вернуть состояние счастья, пусть, как обычно это и бывает, всего на мгновение. А потом тебе снова грустно. Не просто грустно - ты чувствуешь себя хуже прежнего, и это превращается в чудовищный цикл саморазрушения».
«Я шесть лет снималась в сериале «Нэшвилл», и это были сложные годы. Я застряла в этом шоу на 10 месяцев в году, по 20 часов в день играя эту очень драматичную героиню, которая проходит через все те вещи, с которыми мне приходилось сталкиваться в реальной жизни. И когда я возвращалась домой, у меня даже не было возможности разбираться с тем, что происходит в моей собственной жизни».
фото: "Нэшвилл"
В самые плохие дни актрису так трясло по утрам, что только после некоторого количества алкоголя она могла хоть как-то функционировать. В 2018 году, когда сериал «Нэшвилл» закончился, Хейден решила отправить свою дочь Кайю к отцу в Киeв. Но проблемы с алкоголем только усугубились, и, в конце концов, Панеттьер была госпитализирована с желтухой. «Врачи сказали мне, что моя печень вот-вот откажет», — вспоминает она.
Актриса поняла, что ей нужна помощь профессионалов и последний год посвятила лечению зависимости и того, что к ней привело. «Я отправилась на лечение. Я наконец-то сделала этот звонок и сказала, что мне нужна помощь. Я была в нескольких местах, и из каждого места я извлекала что-то, от чего мне становилось чуть получше. И потом, наконец, я поняла, в чём была первопричина всего происходящего со мной - это непроработанная травма. Я нашла ту больную точку, которая буквально выпотрошила меня и потом собрала меня снова воедино. Я распаковывала все эти подавленные воспоминания, которые начали всплывать. Помню, сидела в одной из реабилитационных клиник и поняла, что впервые за долгое время чувствую себя довольной. У меня есть возможность выбирать: смеяться, улыбаться и веселиться сегодня. И потихоньку мне становилось всё лучше и лучше».
обсуждение >>