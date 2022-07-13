Высокие технологии: Кристина Асмус, Данила Козловский и Дарья Повереннова

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Премьера фильма «Одержимая»
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12 июля в кинотеатре «Художественный» состоялась светская премьера сериала «Люся» о том, как голосовой помощник с искусственным интеллектом становится лучшим другом программиста Сени, которого никто не понимает. Среди гостей вечера были исполнители главных ролей Данила Козловский и Кристина Асмус, а также Иван Макаревич, Дарья Повереннова, Денис Шведов, Мария Шумакова, Михаил Тройник, Никита Павленко, Нино Нинидзе и другие.
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