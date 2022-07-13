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Деконструкция «Дитя джунглей»
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Высокие технологии: Кристина Асмус, Данила Козловский и Дарья Повереннова

13 июля
2022 год

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13 июля 2022

12 июля в кинотеатре «Художественный» состоялась светская премьера сериала «Люся» о том, как голосовой помощник с искусственным интеллектом становится лучшим другом программиста Сени, которого никто не понимает. Среди гостей вечера были исполнители главных ролей Данила Козловский и Кристина Асмус, а также Иван Макаревич, Дарья Повереннова, Денис Шведов, Мария Шумакова, Михаил Тройник, Никита Павленко, Нино Нинидзе и другие.

Высокие технологии: Кристина Асмус, Данила Козловский и Дарья Повереннова
фото: Данила Козловский

Высокие технологии: Кристина Асмус, Данила Козловский и Дарья Повереннова
фото: Кристина Асмус

Показ сериала «Люся» в онлайн-кинотеатре PREMIER стартует 14 июля. Для подписчиков сервиса в этот день станут доступны сразу две серии проекта.

Высокие технологии: Кристина Асмус, Данила Козловский и Дарья Повереннова
фото: Дарья Повереннова и Андрей Шаронов

Высокие технологии: Кристина Асмус, Данила Козловский и Дарья Повереннова
фото: Денис Шведов

Высокие технологии: Кристина Асмус, Данила Козловский и Дарья Повереннова
фото: Мария Шумакова

Высокие технологии: Кристина Асмус, Данила Козловский и Дарья Повереннова
фото: Иван Макаревич

Высокие технологии: Кристина Асмус, Данила Козловский и Дарья Повереннова
фото: Нино Нинидзе

Высокие технологии: Кристина Асмус, Данила Козловский и Дарья Повереннова
фото: Максим Щёголев, Михаил Тройник и Денис Шведов

Высокие технологии: Кристина Асмус, Данила Козловский и Дарья Повереннова
фото: Анфиса Вистингаузен

Высокие технологии: Кристина Асмус, Данила Козловский и Дарья Повереннова
фото: Дарья Блохина

Высокие технологии: Кристина Асмус, Данила Козловский и Дарья Повереннова
фото: Никита Павленко

Высокие технологии: Кристина Асмус, Данила Козловский и Дарья Повереннова
фото: Полина Гренц
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обсуждение >>
№ 1
_elen_black_   13.07.2022 - 20:00
Денис Шведов очень импонирует, как хороший актер и красивый мужчина. Понравились его роли в телесериалах "Бывшие" и "Измены". А вот Данила Козловский наоборот, совсем не привлекает,... читать далее>>
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Высокие технологии: Кристина Асмус, Данила Козловский и Дарья Повереннова фотографии
Высокие технологии: Кристина Асмус, Данила Козловский и Дарья Повереннова фотографии
Высокие технологии: Кристина Асмус, Данила Козловский и Дарья Повереннова фотографии
Высокие технологии: Кристина Асмус, Данила Козловский и Дарья Повереннова фотографии
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Деконструкция «Дитя джунглей»

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