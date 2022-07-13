Ладо Кватания снял клип для Карди Би

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Режиссёр готовится в последний раз представить свой фильм международному зрителю

12 июля

«Врачи сказали, что печень вот-вот откажет»: Хейден Панеттьер рассказала о зависимости от алкоголя и опиоидов

Актрису посадили на таблетки ещё в подростковом возрасте