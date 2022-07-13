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Ладо Кватания снял клип для Карди Би

13 июля
2022 год

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13 июля 2022

Американские хип-хоп исполнители Карди Би, Lil Durk и Канье Уэст выпустили клип на совместный трек «Hot Shit». Режиссёром ролика стал российский клипмейкер Ладо Кватания, для которого этот проект стал дебютом в работе с иностранными артистами.

Ладо Кватания снял клип для Карди Би
фото: Кадр из клипа «Hot Shit»

Российский рэпер Элджей, однако, обвинил Ладо в плагиате. В клипе есть сцена, где Lil Durk под сотней прицелов читает свой куплет на крыше потопленной машины, – в социальных сетях Элджей заявил, что она напоминает ему аналогичный момент из его клипа «Urus».

Ладо Кватания снял клип для Карди Би
фото: Кадр из клипа «Urus»

Ладо Кватания снял клип для Карди Би
фото: Кадр из клипа «Hot Shit»

Кватания прокомментировал обвинения рэпера изданию Super: «Да, мы все живём в мире референсов, когда многое уже было сделано до тебя. Среди прочих отсылок можно упомянуть Placebo, Мисси Эллиотт, Басту Раймса, Бьорк, Wu-Tang Clan, фильм «Кинг-Конг» Питера Джексона, рекламу Hermes и Air Arabia», – сказал он.

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Ладо Кватания снял клип для Карди Би фотографии
Ладо Кватания снял клип для Карди Би фотографии
Ладо Кватания снял клип для Карди Би фотографии
Ладо Кватания снял клип для Карди Би фотографии
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Деконструкция «Дитя джунглей»

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