Ладо Кватания снял клип для Карди Би

Американские хип-хоп исполнители Карди Би, Lil Durk и Канье Уэствыпустили клип на совместный трек «Hot Shit». Режиссёром ролика стал российский клипмейкер Ладо Кватания, для которого этот проект стал дебютом в работе с иностранными артистами.
фото: Кадр из клипа «Hot Shit»
Российский рэпер Элджей, однако, обвинил Ладо в плагиате. В клипе есть сцена, где Lil Durk под сотней прицелов читает свой куплет на крыше потопленной машины, – в социальных сетях Элджей заявил, что она напоминает ему аналогичный момент из его клипа «Urus».
фото: Кадр из клипа «Urus»
фото: Кадр из клипа «Hot Shit»
Кватания прокомментировал обвинения рэпера изданию Super: «Да, мы все живём в мире референсов, когда многое уже было сделано до тебя. Среди прочих отсылок можно упомянуть Placebo, Мисси Эллиотт, Басту Раймса, Бьорк, Wu-Tang Clan, фильм «Кинг-Конг»Питера Джексона, рекламу Hermes и Air Arabia», – сказал он.
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