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Анатолий Белый уволился из МХТ и покинул страну

14 июля
2022 год

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14 июля 2022

Актёр МХТ имени Чехова Анатолий Белый уволился из театра и покинул страну. Об этом сообщил журнал «Театр» со ссылкой на собственные источники в МХТ.

Анатолий Белый уволился из МХТ и покинул страну

8 июля на сайте театра появилась новость о том, что с сентября роль Каренина в спектакле «Серёжа» Дмитрия Крымова вместо Анатолия Белого будет играть Константин Хабенский. Первые спектакли с его участием пройдут 5 и 6 сентября на гастролях в Красноярске, где «Серёжа» откроет программу фестиваля «Золотая Маска». В других спектаклях МХТ, назначенных на сентябрь, Белый также не занят.

Сам Анатолий новости об увольнении пока никак не прокомментировал. Актёр состоял в труппе театра с 2003 года и известен по таким постановкам, как «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита», «Изображая жертву» и другим.
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Анатолий Белый уволился из МХТ и покинул страну фотографии
Анатолий Белый уволился из МХТ и покинул страну фотографии
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