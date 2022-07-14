Анатолий Белый уволился из МХТ и покинул страну

Актёр МХТ имени Чехова Анатолий Белый
уволился из театра и покинул страну. Об этом сообщил
журнал «Театр» со ссылкой на собственные источники в МХТ.
8 июля на сайте
театра появилась новость о том, что с сентября роль Каренина в спектакле «Серёжа» Дмитрия Крымова
вместо Анатолия Белого будет играть Константин Хабенский
. Первые спектакли с его участием пройдут 5 и 6 сентября на гастролях в Красноярске, где «Серёжа» откроет программу фестиваля «Золотая Маска». В других спектаклях МХТ, назначенных на сентябрь, Белый также не занят.
Сам Анатолий новости об увольнении пока никак не прокомментировал. Актёр состоял в труппе театра с 2003 года и известен по таким постановкам, как «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита», «Изображая жертву» и другим.
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