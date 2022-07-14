«Хочу создать новый организм»: Антон Яковлев о прошлом «Гоголь-центра», консерватизме и нехватке новаторов

«Я прекрасно понимаю, что предложение возглавить именно этот театр – достаточно смелое и неоднозначное. Я согласился, потому что для меня, как режиссёра – это безусловный вызов. Я долго путешествовал по разным театрам. Каждый раз, когда ты входишь в новую воду, ты будто начинаешь всё заново. В начале мне очень нравилось завоёвывать новые площадки, но со временем захотелось попробовать, наконец, создать что-то свое. К сентябрю я должен представить некую программу. Естественно, у меня есть мысли, что и как делать, куда двигаться. Сейчас я ещё изучаю репертуар, людей, складываю для себя логику этого движения. Приходить в театр и оставлять всё, как было, бессмысленно, незачем тогда и начинать. Хочу создать абсолютно новый организм. Каким он родится, каким будет, покажет ближайшее время».
фото: Кирилл Серебренников
О прошлом «Гоголь-центра»
«Сами основатели чётко заявили, что «Гоголь-центра» больше нет. Но ведь 10 лет – это гигантский срок для студии. Это был очень интересный путь, родивший своего зрителя. У театра был свой явный лидер, его создатель, которого теперь нет, а театр такого типа без него обречён, дистанционно театром руководить невозможно, какие бы иллюзии в этом отношении не присутствовали. Пришло время для чего-то нового. Это не значит, что я собираюсь уничтожать всё, что было до меня, надо всё смотреть, анализировать, обсуждать».
О консерватизме
«Все страхи по поводу ретроградности абсолютно беспочвенны и глупы. При всем уважении к традиции, я не собираюсь из Театра им. Гоголя делать филиал Малого театра, я, безусловно, хочу, чтобы театр оставался современным. Мои спектакли далеки от стандартного, классического, клишированного театра. Увы, людям свойственно мыслить категориями белое-чёрное, где «некие страхи» основываются на недостатке информации и неприятии «чужого» в свой сложившийся мир. А это уже ограниченность, мешающая вечному движению, новым пробам себя в иных качествах».
фото: Антон Яковлев
О сильных личностях
«В идеале во главе каждого театра должен стоять режиссёр, я в этом смысле абсолютно консервативен. Именно он должен формировать всю творческую политику театра. Другой вопрос, что сегодня, к сожалению, в отличие от прежних лет, сильно упало качество личности самого режиссера. Талантливые люди у нас всегда были и есть, но этого мало. Для худрука необходимо умение увлечь и повести за собой людей, кругозор, образование, особые человеческие качества. Где сегодня истинные новаторы, как Вахтангов или Мейерхольд? Где режиссёры-личности уровня Эфроса, Товстоногова, Захарова, Ефремова?! Объективная реальность не дает оптимизма».
О том, как не бояться нового
«Никогда не надо пытаться новому руководителю сохранять театр, который был до тебя. Это – утопия. Нужно создавать свой! Не бояться пробовать и искать. Это шанс и меняться самому, развиваться в профессии, ведь режиссёр не должен переставать учиться. В любой театр всегда приходит следующий руководитель. Главное – не просто наполнять репертуар, а придумывать и реализовывать свою программу, строить свой дом».
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