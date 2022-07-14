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«Хочу создать новый организм»: Антон Яковлев о прошлом «Гоголь-центра», консерватизме и нехватке новаторов

14 июля
2022 год

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14 июля 2022

Окончание театрального сезона ознаменовалось масштабными кадровыми перестановками в столичных театрах. Худруком «Школы современной пьесы» станет Дмитрий Астрахан, «Современником» будет руководить студсовет, а Театр имени Гоголя (экс-«Гоголь-центр») вместо Алексея Аграновича возглавит Антон Яковлев. В интервью журналу «Театрал» он рассказал о планах на новом рабочем месте и оценил прошлое культурной площадки, созданной Кириллом Серебренниковым.

«Хочу создать новый организм»: Антон Яковлев о прошлом «Гоголь-центра», консерватизме и нехватке новаторов
фото: Антон Яковлев

О планах в Театре имени Гоголя

«Я прекрасно понимаю, что предложение возглавить именно этот театр – достаточно смелое и неоднозначное. Я согласился, потому что для меня, как режиссёра – это безусловный вызов. Я долго путешествовал по разным театрам. Каждый раз, когда ты входишь в новую воду, ты будто начинаешь всё заново. В начале мне очень нравилось завоёвывать новые площадки, но со временем захотелось попробовать, наконец, создать что-то свое. К сентябрю я должен представить некую программу. Естественно, у меня есть мысли, что и как делать, куда двигаться. Сейчас я ещё изучаю репертуар, людей, складываю для себя логику этого движения. Приходить в театр и оставлять всё, как было, бессмысленно, незачем тогда и начинать. Хочу создать абсолютно новый организм. Каким он родится, каким будет, покажет ближайшее время».

«Хочу создать новый организм»: Антон Яковлев о прошлом «Гоголь-центра», консерватизме и нехватке новаторов
фото: Кирилл Серебренников

О прошлом «Гоголь-центра»

«Сами основатели чётко заявили, что «Гоголь-центра» больше нет. Но ведь 10 лет – это гигантский срок для студии. Это был очень интересный путь, родивший своего зрителя. У театра был свой явный лидер, его создатель, которого теперь нет, а театр такого типа без него обречён, дистанционно театром руководить невозможно, какие бы иллюзии в этом отношении не присутствовали. Пришло время для чего-то нового. Это не значит, что я собираюсь уничтожать всё, что было до меня, надо всё смотреть, анализировать, обсуждать».

«Хочу создать новый организм»: Антон Яковлев о прошлом «Гоголь-центра», консерватизме и нехватке новаторов

О консерватизме

«Все страхи по поводу ретроградности абсолютно беспочвенны и глупы. При всем уважении к традиции, я не собираюсь из Театра им. Гоголя делать филиал Малого театра, я, безусловно, хочу, чтобы театр оставался современным. Мои спектакли далеки от стандартного, классического, клишированного театра. Увы, людям свойственно мыслить категориями белое-чёрное, где «некие страхи» основываются на недостатке информации и неприятии «чужого» в свой сложившийся мир. А это уже ограниченность, мешающая вечному движению, новым пробам себя в иных качествах».

«Хочу создать новый организм»: Антон Яковлев о прошлом «Гоголь-центра», консерватизме и нехватке новаторов
фото: Антон Яковлев

О сильных личностях

«В идеале во главе каждого театра должен стоять режиссёр, я в этом смысле абсолютно консервативен. Именно он должен формировать всю творческую политику театра. Другой вопрос, что сегодня, к сожалению, в отличие от прежних лет, сильно упало качество личности самого режиссера. Талантливые люди у нас всегда были и есть, но этого мало. Для худрука необходимо умение увлечь и повести за собой людей, кругозор, образование, особые человеческие качества. Где сегодня истинные новаторы, как Вахтангов или Мейерхольд? Где режиссёры-личности уровня Эфроса, Товстоногова, Захарова, Ефремова?! Объективная реальность не дает оптимизма».

О том, как не бояться нового

«Никогда не надо пытаться новому руководителю сохранять театр, который был до тебя. Это – утопия. Нужно создавать свой! Не бояться пробовать и искать. Это шанс и меняться самому, развиваться в профессии, ведь режиссёр не должен переставать учиться. В любой театр всегда приходит следующий руководитель. Главное – не просто наполнять репертуар, а придумывать и реализовывать свою программу, строить свой дом».
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обсуждение >>
№ 1
_elen_black_   14.07.2022 - 11:27
Закрытие "Гоголь-центра" - это, безусловно, печальное событие, но не столь критичное, как его преподносят. Необходим коллектив активных новаторов,. которые создадут не менее достойное творение,... читать далее>>
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«Хочу создать новый организм»: Антон Яковлев о прошлом «Гоголь-центра», консерватизме и нехватке новаторов фотографии
«Хочу создать новый организм»: Антон Яковлев о прошлом «Гоголь-центра», консерватизме и нехватке новаторов фотографии
«Хочу создать новый организм»: Антон Яковлев о прошлом «Гоголь-центра», консерватизме и нехватке новаторов фотографии
«Хочу создать новый организм»: Антон Яковлев о прошлом «Гоголь-центра», консерватизме и нехватке новаторов фотографии
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