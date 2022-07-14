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СМИ: Александр Молочников и Екатерина Варнава расстались

14 июля
2022 год

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14 июля 2022
Телеграм-канал «Только никому» сообщил, что Александр Молочников и Екатерина Варнава расстались после двух лет отношений. Артисты отписались друг от друга в социальных сетях, а Варнава удалила все совместные фотографии из своего профиля.

СМИ: Александр Молочников и Екатерина Варнава расстались
фото: Александр Молочников и Екатерина Варнава

«Похоже, расстались Варнава с Молочниковым не на доброй ноте, раз не забыли даже отписаться друг от друга. Катя подчистила фотки бывшего со странички, будто и не было молодого режиссёра в её жизни. Подробностей мало. В тусовке шепчутся, что пара успела пожениться, но всего через пару месяцев после скромной свадьбы Варнава ушла. Александр загулял что ли?», – написали в Телеграм-канале. Сами артисты новость о расставании пока никак не прокомментировали.

Ранее в интервью Катерине Гордеевой Варнава говорила, что связывает с Александром своё будущее: «Семья будет с этим человеком. Что у нас будет? Дай бог, ребёнок и вот эта собака. Мы будем прогуливаться такой большой дружной семьёй. Мне нравятся эти мысли. Они меня вдохновляют. Мы говорим об этом. Да, он это разделяет».
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№ 1
_elen_black_   14.07.2022 - 13:31
Детский сад, иначе не скажешь. Неужели разрыв отношений обязательно должен сопровождаться удалением из друзей в социальных сетях и чисткой фото? Зачем так ярко афишировать такое событие? читать далее>>
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