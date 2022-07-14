СМИ: Александр Молочников и Екатерина Варнава расстались

«Похоже, расстались Варнава с Молочниковым не на доброй ноте, раз не забыли даже отписаться друг от друга. Катя подчистила фотки бывшего со странички, будто и не было молодого режиссёра в её жизни. Подробностей мало. В тусовке шепчутся, что пара успела пожениться, но всего через пару месяцев после скромной свадьбы Варнава ушла. Александр загулял что ли?», – написали в Телеграм-канале. Сами артисты новость о расставании пока никак не прокомментировали.
Ранее в интервьюКатерине Гордеевой Варнава говорила, что связывает с Александром своё будущее: «Семья будет с этим человеком. Что у нас будет? Дай бог, ребёнок и вот эта собака. Мы будем прогуливаться такой большой дружной семьёй. Мне нравятся эти мысли. Они меня вдохновляют. Мы говорим об этом. Да, он это разделяет».
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