«Дослужил и доиграл, стиснув зубы»: Анатолий Белый прокомментировал увольнение из МХТ

На днях стало известно, что с сентября вместо Анатолия Белого
в спектакле «Серёжа» в МХТ имени Чехова
будет играть Константин Хабенский
. Как сообщил
журнал «Театрал», Белый уволился из МХТ и покинул страну. Вчера актёр написал объёмный пост, в котором подтвердил своё увольнение и рассказал о причинах отъезда.
«Да, я уехал. Да, ушёл из театра и вообще отовсюду. Руководствуясь понятием профессиональной чести, дослужил, доиграл, скрипя зубами и стиснув зубы, свой 20-й сезон в родном МХТ, чтобы не подставлять театр, и вырвал его из себя с кровью»
, – написал Белый.
Он отметил, что тяжело переживает события, происходящие на территории соседнего государства и «больше не может делать вид, что ничего не происходит»
: «Не могу видеть смеющихся в летних кафе людей, не могу слышать весёлую музыку, льющуюся из открытых дверей. Не могу больше молчать. Мою страну выбили из-под ног вместе с людьми, которых я считал друзьями (остались единицы), вместе с теми, кому я играл со сцены, наивно полагая, что хоть как-то действую на их души и сердца. Дурак»
, – продолжил актёр.
Белый активно выражал свою позицию по поводу происходящего, однако понял, что это не принесёт результатов: «Обрушилась такое количество зла и ненависти, что я понял – это бесполезно, действительно большинство «za». И я замолчал. Наверное, меня можно назвать пораженцем. Но я правда думаю, что мы проиграли в этой битве. Мы – это культура, это те, кто думал и надеялся на демократическое развитие своей страны. Нас мало. И нас можно сдуть с лица земли и истории очень легко. Мы не нужны России. Очень жаль. Потому что в России большое количество прекрасных людей. Красивых людей. Но тьмы больше. Это горькая правда, но её надо принять. Самое главное моё слово в этом тёмном времени – разочарование. Оно очень глубокое и разностороннее. Разочарование в природе человека, в победе звериного бессознательного над слабым разумом. Тьма рулит. Я не превозношу себя, я не на белом коне, я сам выхожу из своего Египта каждый день и многое не удаётся. Но я стараюсь»
, – написал Анатолий.
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