Софи Тёрнер и Джо Джонас стали родителями во второй раз

анонс

«Дослужил и доиграл, стиснув зубы»: Анатолий Белый прокомментировал увольнение из МХТ

Артисты отписались друг от друга в социальных сетях

«Хочу создать новый организм»: Антон Яковлев о прошлом «Гоголь-центра», консерватизме и нехватке новаторов

14 июля

Анатолий Белый уволился из МХТ и покинул страну

Актёр не занят в спектаклях, назначенных на сентябрь