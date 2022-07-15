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Софи Тёрнер и Джо Джонас стали родителями во второй раз

15 июля
2022 год

Лайфстайл >>
15 июля 2022
После того, как в феврале появились фотографии с воскресного обеда Софи Тёрнер и Джо Джонаса, по сети поползли слухи о второй беременности актрисы. Софи подтвердила их чуть позже, в мае, когда появилась на Met Gala в платье, подчёркивающем её большой живот. И вот издание People сообщило, что Тёрнер и Джонас стали родителями во второй раз!

Софи Тёрнер и Джо Джонас стали родителями во второй раз
фото: Джо Джонас и Софи Тёрнер

Представители пары подтвердили, что у Джо и Софи родилась девочка. Супруги уже воспитывают дочь Уиллу, которая появилась на свет в 2020 году спустя год после того, как возлюбленные поженились.
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Софи Тёрнер и Джо Джонас стали родителями во второй раз фотографии
Софи Тёрнер и Джо Джонас стали родителями во второй раз фотографии
Софи Тёрнер и Джо Джонас стали родителями во второй раз фотографии
Софи Тёрнер и Джо Джонас стали родителями во второй раз фотографии
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