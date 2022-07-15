«Он полностью разорён»: Арми Хаммер подрабатывает в отеле на Каймановых островах

Арми Хаммер
, чья карьера потерпела крах после секс-скандалов
, устроился на работу в отель на Каймановых островах. Актёр стал продавцом таймшеров – они позволяют владельцам снимать в аренду и пользоваться апартаментами в отведённое время.
«Он работает на курорте и продает таймшеры. Реальность такова, что он полностью разорён и пытается заполнить дни и заработать деньги, чтобы содержать свою семью»
, – сообщил инсайдер изданию Variety
. По его словам, до того, как устроиться продавцом таймшеров, Хаммер работал в управляющей компании жилого комплекса на Каймановых островах. Актёр переехал туда, чтобы быть ближе к двум своим детям. Сейчас они находятся на островах вместе с бывшей женой Арми, телеведущей Элизабет Чемберс
.
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