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Юэн Макгрегор рассказал о тяжёлом разводе и взаимоотношениях с дочерью Кларой

2 июля
2022 год

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2 июля 2022

Звезда фильмов «На игле» и «Звёздные войны» Юэн Макгрегор в интервью британскому GQ признался, что после развода его отношения со старшей дочерью Кларой сильно ухудшились. В 2017 году она оскорбительно высказалась об отце и его любовнице, актрисе Мэри Элизабет Уинстэд, после того, как в сеть попали фотографии, на которых Юэн и Мэри целуются. В том же году актёр развёлся с матерью Клары Евой Мавракис после 23-х лет брака, а в апреле этого года стало известно о его помолвке с Мэри Элизабет.

Юэн Макгрегор рассказал о тяжёлом разводе и взаимоотношениях с дочерью Кларой
фото: Юэн Макгрегор с дочерью Кларой

«Развод – это взрыв бомбы в жизни каждого из моих детей. Восстановление после этого всё ещё продолжается», – признался актёр. Недавно его отношения со старшей дочерью стали налаживаться. Сейчас они работают над совместным фильмом You Sing Loud, I Sing Louder («Ты поешь громко, я пою громче»), идея которого пришла Кларе.

Юэн Макгрегор рассказал о тяжёлом разводе и взаимоотношениях с дочерью Кларой

«Она сказала, что ей пришла в голову идея написать историю о нас. Сначала я много нервничал, потому что не знал, что это может значить. Когда я сел читать сценарий, я был потрясён: история оказалась очень красивой. Там есть место выдумке, но отчуждение между нами передано очень точно. Я был впечатлён и историей, и юмором. Мне показалось, что она поняла больше, чем я думал», – сказал Макгрегор. Фильм «Ты поешь громко, я пою громче» рассказывает о непростых взаимоотношениях отца и дочери, страдающей зависимостью. Сюжет основан на личном опыте 26-летней Клары.

Юэн Макгрегор рассказал о тяжёлом разводе и взаимоотношениях с дочерью Кларой

Также актёр рассказал о том, что пандемия изменила его отношение к семейной жизни: «Я просто хочу быть рядом. Я не хочу уезжать на четыре месяца в Румынию [на съёмки]. Если так будет нужно, то я, конечно, поеду, но приложу все усилия, чтобы этого не случилось. Конечно, я всегда был отцом, но меня так часто не было дома», – сказал Макгрегор, подчеркнув, что десятилетиями жил так, что на одном месте дольше 4-х месяцев не задерживался. В прошлом году актёр стал отцом в пятый раз – у него родился сын от актрисы Мэри Элизабет Уинстед, с которой они сейчас живут вместе.
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обсуждение >>
№ 1
Игорь Федотов8   2.07.2022 - 22:40
Не хочу судить, но какая не красивая дочка получилась. Понятно, что внешность не выбирают, но все же. Новая пассия отца хорошая актриса, помню её роль в Фарго, там огонь получилась. Да и красавица в свои... читать далее>>
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Юэн Макгрегор рассказал о тяжёлом разводе и взаимоотношениях с дочерью Кларой фотографии
Юэн Макгрегор рассказал о тяжёлом разводе и взаимоотношениях с дочерью Кларой фотографии
Юэн Макгрегор рассказал о тяжёлом разводе и взаимоотношениях с дочерью Кларой фотографии
Юэн Макгрегор рассказал о тяжёлом разводе и взаимоотношениях с дочерью Кларой фотографии
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