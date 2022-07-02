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Линдси Лохан вышла замуж

2 июля
2022 год

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2 июля 2022
В день своего 36-летия Линдси Лохан опубликовала совместную фотографию с возлюбленным, 34-летним финансистом из Дубая Бадером Шаммасом, в подписи к которой сообщила, что он теперь является её мужем!

Линдси Лохан вышла замуж
фото: Линдси Лохан и Бадер Шаммас

«Я самая счастливая женщина на земле. Он нашёл меня и понял, что я мечтаю о счастье и безмятежности одновременно. Я поражена, что теперь он мой муж, моя жизнь, он – всё для меня. Каждая женщина должна чувствовать себя так каждый день», – подписала фотографию актриса.

Линдси Лохан вышла замуж
фото: Бадер Шаммас и Линдси Лохан

До ноября прошлого года, когда Линдси объявила о помолвке, пара никак свои отношения не афишировала. Если верить слухам, Лохан и Шаммас встречаются с начала 2020 года и сейчас живут вместе с Дубае.
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