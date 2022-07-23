Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Выживут только подростки: Катерина Ковальчук, Анар Халилов и Виталий Гогунский

23 июля
2022 год

Лайфстайл >>
23 июля 2022
21 июля в московском кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера научно-фантастического сериала «Сотня» «Наследие». По сюжету группа выживших после экологической катастрофы молодых людей просыпается от столетнего криогенного сна, чтобы поднять демографию родной планеты с колен.

Фильм зрителям представили актёры Алексей Серебряков, Катерина Ковальчук, Фёдор Гамалея, Михаил Евланов, Евгений Шварц, Александр Рапопорт и другие.

Выживут только подростки: Катерина Ковальчук, Анар Халилов и Виталий Гогунский
фото: Катерина Ковальчук

Выживут только подростки: Катерина Ковальчук, Анар Халилов и Виталий Гогунский
фото: Татьяна Меженцева

Выживут только подростки: Катерина Ковальчук, Анар Халилов и Виталий Гогунский
фото: Михаил Евланов

Выживут только подростки: Катерина Ковальчук, Анар Халилов и Виталий Гогунский
фото: Александр Рапопорт

Выживут только подростки: Катерина Ковальчук, Анар Халилов и Виталий Гогунский
фото: Фёдор Гамалея и Полина Крикунова

Выживут только подростки: Катерина Ковальчук, Анар Халилов и Виталий Гогунский
фото: Алексей Серебряков с гостем премьеры

Выживут только подростки: Катерина Ковальчук, Анар Халилов и Виталий Гогунский
фото: Евгений Шварц и Анар Халилов

Среди гостей премьеры были Варвара Шмыкова, Наталья Бардо, Виталий Гогунский, Лиза Моряк, Анар Халилов, Игорь Жижикин, Катерина Шпица, Ирина Безрукова, Наталья Рудова, Янина Студилина и другие.

Выживут только подростки: Катерина Ковальчук, Анар Халилов и Виталий Гогунский
фото: Янина Студилина

Выживут только подростки: Катерина Ковальчук, Анар Халилов и Виталий Гогунский
фото: Наталья Бардо

Выживут только подростки: Катерина Ковальчук, Анар Халилов и Виталий Гогунский
фото: Анфиса Вистингаузен

Выживут только подростки: Катерина Ковальчук, Анар Халилов и Виталий Гогунский
фото: Наталья Рудова

Выживут только подростки: Катерина Ковальчук, Анар Халилов и Виталий Гогунский
фото: Катерина Шпица

Выживут только подростки: Катерина Ковальчук, Анар Халилов и Виталий Гогунский
фото: Ирина Безрукова

Выживут только подростки: Катерина Ковальчук, Анар Халилов и Виталий Гогунский
фото: Лиза Моряк

Выживут только подростки: Катерина Ковальчук, Анар Халилов и Виталий Гогунский
фото: Варвара Шмыкова и Даня Радлов

Выживут только подростки: Катерина Ковальчук, Анар Халилов и Виталий Гогунский
фото: Виталий Гогунский

Первые серии сериала «Наследие» будут доступны в онлайн-кинотеатре Premiere c 28 июля.

версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
блеск и нищета красных дорожекпремьерастиль
персоны
Наталья БардоИрина БезруковаАнфиса ВистингаузенФёдор ГамалеяВиталий ГогунскийМихаил ЕвлановИгорь ЖижикинКатерина КовальчукАнна Котова-ДерябинаТатьяна МеженцеваАлександр МизевЕлизавета МорякАлександр РапопортНаталья РудоваАлексей СеребряковАнна СлюЯнина СтудилинаАнар ХалиловЕвгений Шварц (II)Варвара ШмыковаКатерина ШпицаДаниил Эйдлин
фильмы
НаследиеСотня

фотографии >>
Выживут только подростки: Катерина Ковальчук, Анар Халилов и Виталий Гогунский фотографии
Выживут только подростки: Катерина Ковальчук, Анар Халилов и Виталий Гогунский фотографии
Выживут только подростки: Катерина Ковальчук, Анар Халилов и Виталий Гогунский фотографии
Выживут только подростки: Катерина Ковальчук, Анар Халилов и Виталий Гогунский фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Руслана Писанка
19 июля ушла из жизни актриса Руслана Писанка.

День рождения >>

Никита Зверев
Дарья Иванова
Александр Кайдановский
Мария Луговая
Александр Олешко
Екатерина Решетникова
Ирина Темичева
Евгений Ткачук
Тамара Яндиева
Гётц Георге
Сандра Милованова
Дэниэл Рэдклифф
Майкл Уайлдинг
Марлон Уэйнс
Пол Уэсли
Филип Сеймур Хоффман
все родившиеся 23 июля >>

Афиша кино >>

Кукла. Последнее проклятье
фильм ужасов
Мексика, 2021
Чёрный телефон
мистика, фильм ужасов
США, 2021
Неувольняемый
комедия
Франция, 2022
Осанна
биография, исторический фильм
Россия, 2018
Охотница: Руна мёртвых
боевик, драма, мистика, триллер, фильм ужасов, фэнтези
Швеция, США, 2019
Тёмные очки
детектив, триллер, фильм ужасов
Италия, Франция, 2022
Уедем к чёртовой бабушке!
комедия
Италия, 2014
Фантазёры
комедия
Италия, 2018
Хронос
научная фантастика, приключения, семейное кино, экранизация
Россия, 2022
Держать удар
драма, спортивный фильм, триллер
США, 2018
Заступница
исторический фильм
Россия, 2013
Пёс-самурай и город кошек
боевик, детский фильм, комедия, семейное кино
Великобритания, США, Китай, 2022
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram