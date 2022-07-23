Выживут только подростки: Катерина Ковальчук, Анар Халилов и Виталий Гогунский

21 июля в московском кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера научно-фантастического сериала
«Сотня» «Наследие»
. По сюжету группа выживших после экологической катастрофы молодых людей просыпается от столетнего криогенного сна, чтобы поднять демографию родной планеты с колен.
Фильм зрителям представили актёры
Алексей Серебряков
,
Катерина Ковальчук
,
Фёдор Гамалея
,
Михаил Евланов
,
Евгений Шварц
,
Александр Рапопорт
и другие.
фото: Катерина Ковальчук
фото: Татьяна Меженцева
фото: Михаил Евланов
фото: Александр Рапопорт
фото: Фёдор Гамалея и Полина Крикунова
фото: Алексей Серебряков с гостем премьеры
фото: Евгений Шварц и Анар Халилов
Среди гостей премьеры были
Варвара Шмыкова
,
Наталья Бардо
,
Виталий Гогунский
,
Лиза Моряк
,
Анар Халилов
,
Игорь Жижикин
,
Катерина Шпица
,
Ирина Безрукова
,
Наталья Рудова
,
Янина Студилина
и другие.
фото: Янина Студилина
фото: Наталья Бардо
фото: Анфиса Вистингаузен
фото: Наталья Рудова
фото: Катерина Шпица
фото: Ирина Безрукова
фото: Лиза Моряк
фото: Варвара Шмыкова и Даня Радлов
фото: Виталий Гогунский
Первые серии сериала
«Наследие»
будут доступны в
онлайн-кинотеатре Premiere
c 28 июля.
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