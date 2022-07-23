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Вера Кинчева станет ведущей нового шоу на Первом канале

23 июля
2022 год

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23 июля 2022

Телевидение потихоньку возвращается к формату развлекательных шоу, большинство из которых, судя по всему, будут заменены новыми. Это разом решит несколько проблем, включая необходимость искать замену знаменитым ведущим, засидевшимся в отпуске. На днях стало известно, что к коллективу Первого канала примкнула актриса Вера Кинчева, которой досталась должность «уютолога». Об этом Вера сообщила в соцсетях, предложив подписчикам принять участие в новом шоу.

Вера Кинчева станет ведущей нового шоу на Первом канале

«Мечтаете преобразить свою квартиру, но не знаете с чего начать?! Первый канал спешит на помощь и запускает новую передачу : «Про уют» ! Руководить преображениями буду - Я! Ваш «Уютолог» Вера».

Выбор Кинчевой в качестве ведущей для программы по обустройству жилых пространств вовсе не случаен. Актриса уже два года заведует собственным «Бюро уюта», которое занимается дизайном помещений. «Я очень люблю «обуючивать» пространства : всё началось, естественно, с моей квартиры, потом как-то плавно я поселила уют в квартирах моих друзей, далее ко мне начали обращаться уже друзья друзей и понеслось…».
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Вера Кинчева станет ведущей нового шоу на Первом канале фотографии
Вера Кинчева станет ведущей нового шоу на Первом канале фотографии
Вера Кинчева станет ведущей нового шоу на Первом канале фотографии
Вера Кинчева станет ведущей нового шоу на Первом канале фотографии
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