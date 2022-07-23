Вера Кинчева станет ведущей нового шоу на Первом канале

Выживут только подростки: Катерина Ковальчук, Анар Халилов и Виталий Гогунский
Премьера сериала «Наследие»
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Телевидение потихоньку возвращается к формату развлекательных шоу, большинство из которых, судя по всему, будут заменены новыми. Это разом решит несколько проблем, включая необходимость искать замену знаменитым ведущим, засидевшимся в отпуске. На днях стало известно, что к коллективу Первого канала примкнула актриса Вера Кинчева, которой досталась должность «уютолога». Об этом Вера сообщила в соцсетях, предложив подписчикам принять участие в новом шоу.
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